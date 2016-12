Politiet: Overgrepssiktet (22) ba unge gutter onanere foran kamera

Politiet mener mannen har gitt seg ut for å være en 15 år gammel jente – og på den måten lurt flere titalls barn til å sende bilder og videoer av seg selv.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Saken omfatter til sammen 74 fornærmede – 68 gutter og seks jenter.

Tromsø-politiet fikk tips i mars om den meget aktive Facebook- og Skype-vennen som oppfordret til seksuelle aktiviteter og ba kontakter om å sende nakenbilder.

– Vi startet da en etterforskning, som viste seg etter hvert å kreve store ressurser, forteller politiadvokat Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt til VG.

Les også: Brukte falsk profil

Ofre over hele landet



Mannen ble pågrepet og fengslet, og politiet kunne følge alle vennene og kontaktene siktede hadde hatt på Facebook. De aller fleste som har vært utsatt for overgrep er fra Tromsø, men det finnes også ofre over hele landet – Nordland, Hedmark, Vestfold og Agder, foruten Troms for øvrig. I alt består siktelsen av 83 poster.

– De som har blitt kontaktet av oss, har reagert forskjellig. Noen har hatt mistanke om at noe var galt med denne Facebook-vennen, andre har vært helt sikre på at denne jenta var falsk. Men andre igjen hadde ingen anelse om at den 15-årige jenta var en falsk profil. Det har vært en klar tendens at de yngre i mindre grad har fattet mistanke enn de litt eldre. De yngste ofrene er 12 år gamle.

– De som fattet mistanke, gjorde det dels på grunn av språket som ble benyttet, det var etter hvert ikke et språk man forbinder med en 15-årig jente, og dels også fordi Facebook-profilen ikke stemte med en typisk jente på 15, vedkommende hadde blant annet nesten bare guttevenner, sier politiadvokaten.

VG Spesial: Nedlasterne

Overgrep mot jenter



Etterforskningen er nå avsluttet, opplyser politiet, som har sendt saken over til statsadvokaten med forslag om tiltale. Saken er berammet til Nord-Troms tingrett med start 6. februar.

Han skal ha lurt barna til å sende ham bilder og videoer. Videre mener politiet at han har begått fysiske seksuelle overgrep mot åtte av de 74 fornærmede. Dette gjelder blant annet seksuell omgang med jenter, som ligger noe tilbake i tid.

Mannen erkjenner straffskyld for de fleste postene i siktelsen, opplyser politiet i en pressemelding.

De fleste overgrepene skal ha skjedd i perioden fra 2014 til 2015, da de fornærmede var i alderen 12 til 15 år. Politiet fant navn på barna gjennom chattelogger på mannens datamaskin.