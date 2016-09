Politiet: Oslo-advokat truet egen klient med vold

Da varetektsfangen ville bytte advokat, skal Amir Mirmotahari (39) ha truet med at han skulle tas i fengselet.

Politiet har utvidet siktelsen mot 39-åringen til også å gjelde grov tvang.

En mann som satt varetektsfengslet har forklart at han ble truet da han ikke lenger ville ha Mirmotahari som forsvarer.

– Da den tidligere klienten forsøkte å bytte til en annen forsvarer, ble han utsatt for trusler om vold fra Mirmotahari for å hindre ham i å bytte til en annen advokat, sier politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt.

Grov tvang har en strafferamme på inntil seks år i fengsel. Varetektsfangen har videre forklart at han ble truet flere ganger – også etter å ha byttet ut Mirmotahari med en annen advokat.

– Ifølge den tidligere klienten ble han også utsatt for trusler etter at han hadde byttet forsvarer, sier Henriksbø, og legger til:

– Klienten har forklart at advokat Mirmotahari kom med trusler om at han skulle ødelegge for ham hvis han byttet til en annen advokat. Advokaten skal også ha truet med at klienten ville bli tatt i fengselet hvis han ikke byttet tilbake.

– Troverdig



Varetektsfangen har oppfattet det som om det var reelle trusler Mirmotahari fremsatte, ifølge politiet.

Flere vitner er blitt avhørt om det nye forholdet i den fra før omfattende siktelsen.

– Forklaringen til den tidligere klienten fremstår som troverdig, både i forhold til hva disse vitnene har forklart og andre omstendigheter i saken, sier Henriksbø.

FORSVARER: Advokat Anders Brosveet sier siktede Amir Mirmotahari nekter straffskyld for alt. Foto: Klaudia Lech , VG

Onsdag ble Mirmotahari varetektsfengslet i nye fire uker av Oslo tingrett. Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører, og den siktede 39-åringen var ikke selv til stede i rettssalen.

– Han avviser å ha truet noen, og nekter straffskyld for den nye posten i siktelsen. Han nekter også straffskyld for det han tidligere er blitt siktet for, sier forsvarer Anders Brosveet.

Mirmotahari ble pågrepet i juni og har sittet varetektsfengslet siden. 39-åringen ble tatt som en direkte følge av VGs avsløring om hans samtale med en fryktet torpedo. Det finnes lydopptak av hele samtalen.

Mirmotahari snakket om å kidnappe et voldtektsoffer i en straffesak og utføre sabotasje mot et utested i Fredrikstad, begge forhold han fortsatt er siktet for.

Senere er han blitt siktet for å ha smuglet hasj inn til fanger i fengsel og for å ha bestukket en fengselsbetjent og en tolk.

Fengselsbetjenten i 30-årene, som sitter varetektsfengslet, og tolken i 50-årene er begge siktet for grov korrupsjon. Politiet mener de to har mottatt penger, tjenester eller andre fordeler ved samarbeide med Mirmotahari.

I september ble 39-åringen avskiltet som advokat av Advokatbevillingsnemnden, som konkluderte med at han var uskikket til å fortsette i yrket.

Onsdag ble det kjent at politiet også har utvidet siktelsen mot 39-åringen etter en lite brukt bestemmelse i domstolsloven som straffer advokater for utilbørlig atferd under rettergang.

Massiv etterforskning



Da Mirmotahari ble pågrepet i juni hadde han advokatbevilling.

Dermed er mange beslag som ble gjort da politiet ransaket advokatkontoret og hjemmet hans, beskyttet av det spesielle vernet som beskytter advokat/klient-forhold.

MANNSTERKE: Politiet har hentet inn etterforskere med spesialkompetanse fra flere felt for å etterforske Amir Mirmotahari. Fra venstre: Politiadvokat Sturla Henriksbø, politiadvokat Ragnvald Brekke og politiførstebetjent Marius Fein. Foto: Tore Kristiansen , VG

Dette gjelder blant annet hans mobiltelefoner og PC-er.

– Alt dette utstyret ligger fortsatt forseglet i Oslo tingrett, opplyser Henriksbø.

Politiet har hentet inn betydelige ressurser og mannskap for å etterforske Mirmotahari.

På Politihuset i Oslo er det opprettet en egen Mirmotahari-gruppe på tvers av de mange seksjonene. Mannskap fra seksjonene Finans- og miljøkrim, Volds- og seksualforbrytelser og Organisert kriminalitet deltar i etterforskningen.

– Målet er en mest mulig slagkraftig etterforskning. Gjennom sommeren har siktelsen mot Amir Mirmotahari blitt utvidet til å gjelde andre typer forhold enn det startet med, da trenger vi etterforskere med forskjellig kompetanse og erfaring, sa politiadvokat og etterforskningsleder Ragnvald Brekke i Oslo politidistrikt til VG i forrige uke.

