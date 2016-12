Politiet om VG-avsløring: Svært interessante opplysninger

Politiet mener VGs avsløring inneholder nye navn og forteller hvilken rolle de skal ha hatt i utpressingen av Amir Mirmotahari.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det opplyser politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo politidistrikt, som er ansvarlig for etterforskningen av den avskiltede advokaten.

– Dette er svært interessante opplysninger for oss. VG omtaler helt nye personer og forteller hvilken rolle de skal ha hatt i en eventuell utpressing av Mirmotahari, sier politiadvokaten.

Bakgrunn: Jakten på utpresserne – avslørt av bartebilde

Brekke forteller at de er kjent med at Mirmotahari skal ha blitt utsatt for trusler og at det er overført pengebeløp.

– Men dette er nye opplysninger. Men jeg kan ikke kommentere detaljer om etterforskningen, sier Brekke.

NYE NAVN: Politiadvokat Ragnvald Brekke leser lørdagens utgave av VG Helg. Foto: Tore Kristiansen , VG

Presset for flere hundretusener

16. juni ble Amir Mirmotahari (39) pågrepet av politiet etter VGs avsløring om hans samtale med en torpedo.

Hele samtalen var tatt opp på lyd, og det fremgikk at advokaten spurte torpedoen om å kidnappe og dope ned et voldtektsoffer.

Lørdag avslører VG hvordan lydopptaket av torpedo-samtalen, ble brukt til å presse Mirmotahari for flere hundre tusen kroner i 2015.

Utpressingspengene gikk fra selskaper i konsernet som Mirmotahari styrte. Fakturaer og kontobevegelser bekrefter utbetalingene.

Mirmotahari mistet tidligere i høst advokatbevillingen. Begrunnelsen var at han var uskikket til å fortsette som advokat.

Siktet for å motarbeide rettsvesenet

Eks-advokaten er i dag siktet for en rekke straffbare forhold, blant annet siktet for grov korrupsjon og narkotikaforbrytelser.

Politiets siktelse mot ham er utvidet en rekke ganger, og han sitter fortsatt i varetekt.

– Politiet vil neste uke be retten om at han fortsatt holdes i varetekt, sier politiadvokaten.

Politiet siktet eks-advokaten først for å ha motarbeidet rettsvesenet. Politiet mener lydopptaket VG publiserte, dokumenterte at Mirmotahari inngikk en avtale med torpedoen om å kidnappe voldtektsofferet.

Men lagmannsretten var ikke enig og mente at eks-advokaten ikke hadde kommet så langt at det kunne sies at han hadde begått et straffbart forsøkt på å motarbeide rettsvesenet.

PÅGREPET: Advokat Amir Mirmotahari ble pågrepet dagen etter VGs avsløring 15. juni i år. Dette fotoet er tatt like før pågripelsen. Foto: Frode Hansen , VG

– Meget alvorlig

– Endrer opplysningene i artikkelen bevisbildet når det gjelder posten som gjelder det å motarbeide rettsvesenet?

– Opplysningene i VG indikerer at vi står overfor et forsøk på et grovt straffbart forhold. Hvis han har betalt seg ut for å bli kvitt et problem, indikerer jo at et problem. Vår etterforskning søker å avdekke eller avkrefte om det var inngått avtale om kidnapping og påvirkning av fornærmede i den aktuelle voldtektssaken, svarer Brekke.



Han viser til at en forsvarer blir oppnevnt av retten og skal innenfor gjeldende regelverk å ivareta klienters interesser.

– At en advokat i det hele tatt diskuterer og avtaler slike rettsstridige og alvorlige metoder for å endre bevissituasjonen i en voldtektssak er meget alvorlig. Forsvarers oppgave er å påse at klienten får en rettferdig rettergang og et faglig godt forsvar under etterforskningen og under rettens behandling av straffesaken, sier Brekke.

– Vil dette utløse etterforskningskritt mot de to navngitte personene?

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gi detaljert informasjon om hvem vi planlegger å avhøre, sier Brekke.



JAKTEN PÅ UTPRESSERNE: I lørdagens utgave av VG Helg kan du lese om spillet om lydopptaket og utpressingen av Amir Mirmotahari. Foto:

Vil ikke forklare seg

Politiadvokaten understreker at politiet etterforsker mulige straffbare handlinger som Mirmotahari har begått.

– Vårt fokus er ikke ham som mulig fornærmet i en straffesak.

Han forteller at politiet ikke har fått noen dialog med den siktede eks-advokaten.

Avslørt: Dette er mennene som sto bak utpressingen av Amir Mirmotahari

– Han vil ikke snakke med politiet, noe han har full rett til, sier Brekke.

– Kan det bety at han ikke vil snakke om utpressing fordi det kan være noe mer som kan komme frem?

– Det er en mulighet, men dette får vi som sagt ikke noe svar fra Mirmotahari, sier Brekke.

Venter fortsatt på beslag

Da Mirmotahari ble pågrepet hadde han advokatbevilling. Dermed er mange beslag som ble gjort da politiet ransaket advokatkontoret og hjemmet hans, beskyttet av det spesielle vernet som knyttes til advokat/klient-forhold.

Mobiltelefoner, pc-er og dokumenter som kunne knyttes til hans jobb som advokat ble forseglet og overlevert til Oslo tingrett.

– Vi har ennå ikke fått tilgang til noe av dette materialet. Dette viser hvor krevende denne etterforskningen er, sier politiadvokaten.

I slutten av august ble en 28-årig fengselsbetjent pågrepet – siktet for grov korrupsjon. Mirmotahari ble siktet for det samme.

28-åringen som er ansatt i Kriminalomsorgen, har de siste årene jobbet som vikar i Oslo fengsel. Men han er ikke utdannet fengselsbetjent.

Politiet mener ekstrabetjenten skaffet Mirmotahari klienter i fengselet i bytte mot penger eller andre tjenester.

Fengslet i to nye uker

Under etterforskningen kom politiet på sporet av en annen forsvarsadvokat.

I begynnelsen av november ble advokatfullmektig Usama Ahmad pågrepet og varetektsfengslet i fire uker.

– Han har samtykket til å bli holdt varetektsfengslet i ytterligere to uker. Sør-Øst politidistrikt vil deretter avgjøre om de skal be om fortsatt fengsling, sier Brekke

Advokatfullmektigen nekter straffskyld og mener han ikke har gjort noe straffbart.

I en periode jobbet den korrupsjonssiktede fengselsbetjenten som praktikant i advokatfirmaet til Mirmotahari, får VG opplyst.