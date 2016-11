Politiet om våpenaksjonen i Sør-Trøndelag: Siktede hadde flere ulovlige våpen

Politiet fant 30 våpen og sprengstoff hjemme hos mannen. Lørdag formiddag blir han begjært varetektsfengslet.

Politiet aksjonerte hjemme hos mannen i Svorkmo i Sør-Trøndelag fredag. Forsvaret denorte også flere sprengladninger på stedet.

Til sammen fant politiet 30 våpen hjemme hos mannen. Aksjonen pågikk i to døgn. Først var det snakk om at våpnene var lovlige, men det går politiet bort fra lørdag formiddag.

– Hverken våpen eller sprengstoff var forskriftsmessig oppbevart, og han hadde flere våpen som ikke var lovlig registrert, sier krimvaktleder Wenche Johnsen ved Sentrum politistasjon til VG.

– Planla ikke terrorangrep



Det var et tips om våpnene som gjorde at politiet gikk til aksjon ved den siktede mannens gårdsbruk.

– Vi undersøkte det vi fikk tips om. Politiadvokaten besluttet at vi skulle hente inn våpnene. Da vi så at de ikke var forskriftsmessig oppbevart og at det var våpen der som ikke var registrert, ble det opprettet en straffesak, sier Johnsen.

Hun opplyser at ingenting tyder på at det var fare for allmennheten eller at han planla et terrorangrep.

– Etterforskerne vil nå forsøke å avdekke hva som er bakgrunnen for at han hadde så store mengder våpen og sprengstoff i sin besittelse, sier Johnsen.

Mannens forsvarer, Torfinn Svanem, opplyser til VG at hans klient ikke erkjenner straffskyld når det gjelder våpenoppbevaring.

– Han er våpeninteressert. Jeg har ikke opplysninger som tilsier annet enn at han hadde tillatelse til å oppbevare våpnene, sier Svanem.

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST (Politiets sikkerhetstjeneste) sier til VG at de rutinemessig er orientert om saken.

–Hvorvidt vi skal bistå må bli opp til det lokale politidistriktet å kommentere.

Vil varetektsfengsle



Lørdag har politiet begjært mannen varetektsfengslet. Adresseavisen siterer jourhavende jurist Lars Lundlie som sier at mannen er siktet for ulovlig oppbevaring av sprengstoff og våpen samt ett familiært forhold som gjelder vold. Han vil ikke si noe mer om hva den saken dreier seg om, men det er på bakgrunn av denne anmeldelsen politiet ønsker å varetektsfengsle mannen.

– Det er to separate saker. Jeg kan ikke uttale meg utover det at familievoldssaken ble opprettet dagen etter aksjonen, altså fredag, sier Johnsen til VG.

Johnsen opplyser at mannen har bakgrunn fra Forsvaret. Ifølge Adresseavisen bor han alene på gårdsbruket.