Politiet om ungdoms-hærverk i Oslo: – Ser svært alvorlig på hendelsene

Tre netter på rad har politi og brannvesen rykket ut etter meldinger om brann, steinkasting og hærverk utført av ungdommer i Groruddalen i Oslo. Nå har politiet satt et eget etterforskningsteam på saken.

– Vi ser på dette som flere hendelser som er begått av ungdom hvor vi ser at de kan ha kriminell bakgrunn. Vi jobber nå med å innhente opplysninger om de ulike hendelsene gjennom helgen, vi har et eget etterforskningsteam og vi har snakket med flere ungdommer, sier driftsenhetsleder Jon Roger Lund ved Stovner politistasjon på en pressebrief mandag ettermiddag.

Tre ungdommer ble også innbrakt og anmeldt for forulemping av politiet. De er nå sluppet, opplyser politiet.

– Vi er i full gang med å innhente bilder og video fra flere områder for å se om vi kan identifisere gjerningsmenn, sier Lund.

Han sier politiet håper å kunne finne ut raskt hvem som står bak brannene.

– Det er en del likhetstrekk mellom hendelsene, men etterforskningen må vise oss om det er en sammenheng mellom hendelsene og eventuelt gjerningsmennene. Politiet ser alvorlig på hendelsene. Vi mener det er et fåtall ungdommer som er involvert, og dette vil bli fulgt opp og tatt tak i, sier Lund.

Mellom 17 og 19 år



Lund sier de har beskrivelse av gjerningspersoner som gutter i alderen 17 og 19 år. Han sier det er for tidlig å si noe om hva motivet for hærverket kan være.

– Vi ser svært alvorlig på disse hendelsene, sier han.

Ifølge Lund anslås det at det var mellom 10 og 15 personer på stedet ved de ulike hendelsene.

På spørsmål fra pressen om gjerningsmennenes etnisitet svarer Lund:

– 50 prosent av ungdommene i Groruddalen har innvandrerbakgrunn, så for oss er dette bare ungdom. For oss betyr ikke etnisitet noe i denne sammenhengen, sier han.

Til VG sier Lund at de ungdommene de kjenner til fra før er kjent i forbindelse med ungdomskriminalitet, uten at han ønsker å gå inn på hva slags type kriminalitet det er snakk om.

– Hvorfor tror dere dette skjer nå, tre dager på rad?

– Nei, vi er i veldig stuss over hva som kan ha utløst dette, og hvorfor det skjer akkurat nå. Alvorligheten av disse hendelsene er bakgrunnen for at vi har igangsatt en grundig etterforskning. Vi mener dette har gått for langt, sier Lund.

Han sier til VG at han ikke kjenner til at det skal ha vært rus involvert i hendelsene.

Flere hendelser



• Natt til lørdag cirkla klokken 01.50 tente ungdommer på søppelkasser utenfor Stovner stasjon, og kastet stein mot en vekter ved som ankom stedet. Det ble også kastet stein mot politiet og brannvesenet som ankom etterpå.

• Natt til søndag 01.30 ble tre ungdommer pågrepet mistenkt for å ha kastet en femten kilo tung stein fra en bro og for å ha siktet på en vekterbil. Flere ungdommer ble ifølge politiet også kjørt hjem til foreldrene sine.

Senere på natten var det også brann i en søppelkasse ved Vestli skole uten at noen ble pågrepet.

Politiet har tidligere opplyst at to av de pågrepne ungdommene er kjenninger av politiet fra tidligere forhold.

– Det var kun flaks som gjorde at den ikke traff bilen midt i frontruten. Hadde den gjort det kunne det gått virkelig ille, sa operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til VG natt til søndag.

• Også natt til mandag ble det meldt om brann ved en barnehage og at en bil ble påtent i det samme området.

– Tre pågrepet



– Vi tror det er samme gjengen som er ute igjen. Det er påfallende at dette skjer tredje natt på rad, på nesten samme sted, sa operasjonslederen rundt klokken 2 natt til mandag.

– Først tente de på noe papir oppå en bil. Kort tid senere fikk vi melding om brann ved en barnehage.

Politiet sendte flere enheter for å lete etter ungdommene, men fikk ikke tak i noen av dem.

Natt til søndag ble tre gutter, én på 17 og to på 18 år, pågrepet etter en omfattende politiaksjon, ifølge NTB.