Politiet har vurdert opptakene av de ulike private samtalene hvor Kjell Inge Røkke, Per Orveland og Jan Erik «Jannik» Iversen snakker.

Oslo politidistrikt har sett på saken etter at VG for to uker siden publiserte opptakene av de elleve samtalene.

I fem av opptakene snakker milliardær og industrileder Kjell Inge Røkke (58). I samtalene blir det snakket om penger og torpedo. Røkke har via sin advokat, John Christian Elden, hevdet at opptakene er en del av «gjentatte utpressingsforsøk».

I de seks siste opptakene snakker torpedo Jan Erik «Jannik» Iversen (59). I et opptak påstår han å ha truet en advokat på livet. Torpedoen har ikke ønsket å kommentere opptakene hvor han selv snakker.

– Vurderer forholdene som foreldet

Dagen etter at VG publiserte opptakene, varslet politiet at de ville se nærmere på saken. Nå har politiet vurdert opplysningene som er knyttet til opptakene.

– Når det gjelder opplysninger om grove trusler/utpressing, vurderer påtalemyndigheten forholdene som foreldet, og det er på denne bakgrunn ikke grunnlag for å iverksette etterforskning eller foreta nærmere undersøkelser rundt dette, skriver påtaleleder Beate Brinch Sand i Oslo politidistrikt i en e-post til VG.

Overpriset kunst

Det var kunsthandler Per Orveland (67) som hadde gjort alle opptakene – i skjul, ifølge ham selv.

I et av opptakene som VG publiserte, sier Røkke at han ønsker å betale 250.000 kroner for kunst som bare er verdt 50.000 kroner.

Tilbudet kommer etter at Orveland har gitt uttrykk for at han sliter økonomisk og at han mener han fortjener det etter å ha «stått på» for Røkke, ifølge opptaket.

– Når det gjelder kjøp av kunst til overpris er det heller ikke grunnlag for å iverksette etterforskning rundt de forholdene som har funnet sted. Disse kan eventuelt reise skatte- og selskapsrettslige problemstilling som revisorer til selskapet eller kontrolletatene må vurdere, skriver påtaleleder Sand.