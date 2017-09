Politiet om Nokas-Betew: Gjemte bilder av ransobjekt i Oslo-leilighet

Politiet mener Nokas-raneren Metkel Betew (39) og ligaen hans la detaljerte planer om et spektakulært, væpnet ran av en verditransport om bord på et fly på Gardermoen.

Mistanken om ransplanene bygde seg opp over tid, og ble kjent for politiet gjennom en uvanlig etterforskningsmetode: Tre danske politiagenter infiltrerte Betews liga ved å spille gangstere med bånd til russisk mafia.

Nokas-raneren og hans sentrale medhjelpere bet etter hvert på agnet og ble lokket i en felle, ifølge politiet.

TILTALT: Nokas-raneren Metkel Betew (39). Foto: Trond Solberg

Samtaler med politiagent



I en samtale mellom en ransdømt mann (36) med bakgrunn fra Eritrea og en politiagent, avslører 36-åringen detaljer fra ligaens indre krets:

«Vi er egentlig et ranslag. Det er egentlig ran vi driver med.»

Den ransdømte 36-åringen beskrives av politiet som en betrodd medhjelper for Betew og med en sentral rolle i ligaen.

Ifølge VGs opplysninger, kom uttalelsen til politiagenten i forbindelse med ligaens forsøk på å skaffe ammunisjon til konkrete våpen som allerede var anskaffet.

«Vi ønsker ikke problemer. Vi ønsker ikke krig eller noe sånt.», svarte agenten på spørsmål om han kunne få tak i ammunisjon.

«Våpnene skal brukes mot politiet i forbindelse med ran. Når de brukes, vil det være til noe stort. Noe alle vil høre om.», svarte den ransdømte 36-åringen.

Beslag



Politiet mener denne samtalen er et sentralt bevis i straffesaken mot Nokas-raneren og medhjelperne hans som blant annet står tiltalt for ransforbund i Oslo tingrett, førstkommende tirsdag.

Etterforskerne mener at innholdet i samtalen underbygges av en lang rekke med bevis i saken, deriblant beslag av våpen, kjøretøy, karnevalsmasker, skuddsikker vest og håndjern.

Ifølge VGs opplysninger, gjennomførte politiet en hemmelig ransaking i en garasje som de knytter til Nokas-raneren Alf Henrik Christensen (55). I garasjen ble det blant annet funnet våpen ved et tilfelle – og 50 kilo hasj ved et annet tilfelle.

MÅ I RETTEN: Bandidos-profilen Lars Harnes (49) er blant annet tiltalt for drapsforbund i samme straffesak. Foto: Politiet

Christensen skal ikke ha vært kjent med at det ble oppbevart våpen i garasjen hans, men da 55-åringen fant det ut – så ba han om at alt ble fjernet, får VG opplyst.

I en annen garasje, i Oslo, ble det også observert fire stjålne kjøretøy – to biler og to mopeder – som politiet også knyttet til ransplanen.

Store verdier



I løpet av mars og april 2015 ble etterforskerne kjent med en ny skikkelse i Betews sfære:

En tidligere landslagsspiller (37) i basketball som hadde jobbet i luftfartsbransjen siden 2004, hovedsakelig på Oslo Lufthavn Gardermoen.

37-åringen er ikke tidligere straffedømt, noe Betew skal ha ansett som en fordel, siden han da ikke ville vekke politiets oppmerksomhet. Den tidligere landslagsspilleren var også klarert for alle områder på flyplassen, noe som gjorde at han fritt kunne vandre rundt.

Ifølge VGs opplysninger, var oppdraget fra Nokas-raneren klart:

Ta bilder av en verditransport fra Swiss Air som frakter betydelige pengebeløp.

I en avlyttet samtale mellom Betew og Bandidos-profilen Lars Harnes (49) omtales 37-åringen i kodespråk, ifølge politiet:

«Han med klokka, kameraet, er i gang og filmer.», skal en av dem ha sagt.

Tok bilder av verditransport



Eks-landslagsspilleren har erkjent å ha tatt bildene med et spionkamera, men han hevder at han ikke visste hva som var formålet med dem. Politiet mener bildene viser ransobjektet til Betew og ligaen.

De aktuelle bildene ble over enn lengre periode lagret i en leilighet på Grünerløkka i Oslo, hos en venninne av Nokas-raneren. I denne leiligheten holdt Betew og flere andre også en rekke møter, noe politiet var godt kjent med og derfor var tidlig ute med å romavlytte boligen, ifølge VGs opplysninger.

Avlyttingen avdekket blant annet at den kvinnelige eieren av leiligheten oppbevarte bilder for Betew og at hun måtte ta på seg hansker når hun skulle ta i disse, ifølge politiet.

Etterforskerne mener bildene det snakkes om er av verditransporten som eks-landslagsspillerne tok på Gardermoen, og at de lå gjemt blant bilder av barnet hennes.

Nekter straffskyld



Modusen var ikke ukjent for politiet. Kriminelle har erfaringsmessig spredt gjenstander rundt og oppbevart dem på steder som ikke vekker mistanke – mens man selv oppholder seg helt andre steder hvor det ikke finnes noe som kan peke mot straffbare forhold.

Hverken Betew eller noen av de andre i ligaen, som er tiltalt for ransforbund, erkjenner straffskyld.