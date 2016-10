Politiet om eksplosiver i Grimstad: – Kunne gjort betydelig skade

En bombe på om lag fire kilo er uskadeliggjort i Grimstad, opplyser politiet. En mann er pågrepet i saken.

Væpnet politi rykket mandag ut til Fjære i Grimstad etter å ha fått en bekymringsmelding om at en mann i området bar på eksplosiver.

– Bombegruppa har nettopp ankommet, og har akkurat uskaddeliggjort gjenstanden. Det er snakk om en hjemmelaget bombe med et visst skadepotensiale. Nøyaktig hva det er for noe, er for tidlig å si, men det vil bli analysert i ettertid, sier operasjonsleder Per Christian Claussen til VG klokken 18.30.

Bombe på fire kilo



Innsatsleder Glenn Sollid utdyper overfor Fædrelandsvennen:

– Bomba var på fire kilo og ville kunne gjort betydelig skade dersom den hadde gått av. En liten del av eksplosivene er sikret for videre analyse, mens resten vil bli brent på stedet, sier Sollid til avisen.

Politiet i Agder bekreftet mandag ettermiddag at en mann var pågrepet, og at han bar på noe som kunne være ustabile eksplosiver. Han ble kjørt til Arendal politistasjon.

– Han ble pågrepet ute i terrenget uten dramatikk. Nå venter vi på bistand fra politiets bombegruppe, sa operasjonsleder Martin Ugland.

Mannen hadde eksplosivene i en ryggsekk. Ifølge politiet er mannen nå innlagt på psykiatrisk avdeling på sykehuset i Arendal. Han er foreløpig ikke avhørt.

Sperret av stort område

Eksplosivene lå igjen i terrenget, og politiet holdt vakt i området i påvente av at bombegruppen. De sperret av et område på flere hundre meter.

Flere foreldre ringte i løpet av mandagen inn til politiet fordi de var bekymret for barn på skoler og i barnehager i området.

– Området som er sperret av er langt inne i skogen, og det er snakk et område der det sjeldent ferdes folk. Det er ingen grunn til å være bekymret så lenge man følger politiets anvisninger, sa Ugland.

Grunnen til at bombegruppen ble tilkalt, var at det lokale politiet ikke har opplæring i hvordan man skal behandle eksplosiver.