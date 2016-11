Politiet om BMW-brekkene: Stjålet verdier for 24 millioner

BMW-tyveriene som skjer over hele landet har blitt et stort problem, advarer politiet. Mange følger et fast mønster.

VG har tidligere skrevet at flere titalls biler av merket BMW har blitt brutt opp og tømt for dyrt utstyr den siste tiden.

Politiet mener det er flere likhetstrekk mellom innbruddene. Tyvene har konsentrert seg om å stjele utstyr som ratt, kollisjonsputer og navigasjonsutstyr.

Politioverbetjent Stig Vasbø er leder for etterretnings- og vinningsavsnittet ved Majorstua politistasjon i Oslo. Hans gruppe har tatt på seg et overordnet ansvar for å koordinere etterforskningen og få bukt med BMW-bandene som herjer landet.

Vasbø forteller at denne typen brekk har foregått på samme tid i Trondheim og i Oslo-området, og at de derfor kan slå fast at det dreier seg om flere grupperinger.

– Det kan muligens være linker mellom disse grupperingene. Det er gjort på samme måte, og de følger et fast mønster. Dette har blitt et stort problem. De siste tallene jeg har fått høre er at det nå er stjålet verdier for om lag 24 millioner kroner, sier han til VG.

Bare i løpet av de siste to månedene har politiet kommet opp i 111 tilsvarende bilbrekk på Østlandet alene. Det gjelder flere bilmerker, men hovedtyngden gjelder BMW. Vasbø opplyser om at dette hovedsakelig begynte i Sør-Norge like etter sommeren, men at problemet nå i hovedsak gjør seg gjeldende på Østlandet og i Trondhem.

Organiserte og skolerte



ORGANISERT: kommunikasjonsdirektør i BMW, Marius Tegneby sier til VG at bandene som står bak bil-brekkene virker godt organiserte og skolerte. Foto: Hanne Hattrem , VG

– Etter hva både politiet og vi kan se, er det liten tvil om at de som står bak dette er svært godt organiserte og skolerte. De vet nøyaktig hvordan de skal gjøre det raskest mulig, og hvilke produkter og komponenter de er ute etter, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Norge.

Bandene styrer i stor grad unna biler med alarm. Tidligere har alarm vært valgfritt ekstrautstyr på flere av BMWs modeller, men dette har bilmerket nå gjort noe med.

– Vi jobber med å gjøre bilene våre attraktive for kunder, men også mindre attraktive for dem som ønsker å stjele utstyr. Fra sommeren 2016 har vi derfor innført alarm som standardutstyr på alle våre modeller, forteller Tegneby til VG.

Marked i Øst-Europa



Kommunikasjonsdirektøren er klar over at det er et marked for slike deler i enkelte østeuropeiske land. Der man tidligere har sett eksempler på at bander har stjålet deler fra et sted, og montert dette i biler de har stjålet fra andre steder.

Siden natt til torsdag forrige uke har 13 biler av merket BMW blitt gjort innbrudd i Asker og Bærum alene, skriver Budstikka. I Sør-Trøndelag har også flere BMW-er blitt brutt opp og tømt for utstyr.

TAR RATTET: Bandene knuser rutene før de tar med seg kostbart utstyr som ratt, navigasjonspanel og kollisjonsputer. Bilen på bildet ble brutt opp på Snørøya i Bærum natt til mandag. Foto: PRIVAT

Politioverbetjent Vasbø kan bekrefte at politiet retter øynene mot Øst-Europa.

– Vi har pågrepet Øst-Europeere for lignende forhold både i Norge og Sverige tidligere. Det har også blitt stanset biler på vei ut av landet med gods fra slike tyverier, så vi vet at mye havner østover, sier han.

Vasbø mener at slike bander erfaringsmessig blir tatt ganske raskt, men at herjingene vi nå er vitne til har vist seg å være mer utfordrende for politiet.

På tirsdag opplevde to bileiere i Drammen å finne bilene sine brutt opp. Også natt til i dag skal to nye biler ha vært utsatt for banden i Drammen. Felles for kjøretøyene er at de er av merket BMW, og politiet mener det trolig er den beryktede BMW-banden som har slått til igjen, skriver Drammens Tidende.

UTFORDRING: Politiet forteller at slike saker erfaringsmessig blir oppklarte raskt, men at denne saker har vist seg å bli en større utfordring. Foto: PRIVAT

– Det er stjålet ratt, GPS og diverse annet utstyr fra dashbordet. Vi ser dette i en større sammenheng, i og med at biltypen og fremgangsmåten er lik, sier operasjonsleder Olav Myrvold i politiet til Drammens Tidende.

I Sør-Norge skal BMW-bander ha herjet siden i sommer. Godt over 200 biler skal være rammet så langt.