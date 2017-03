Politiet om bedragerisiktet direktør: Ringte for 600.000 kroner på åtte uker

I løpet av årets åtte første uker skal direktøren (36) ha bestilt minst 30 SIM-kort fra et teleselskap i Norge – før han dro utenlands og brukte mobiltelefonen flittig.

Politiet mener svindelen startet 1. januar i år da den 36 år gamle direktøren kontaktet flere kundebehandlere i et teleselskap og bestilte minst 30 SIM-kort som var utstyrt med kontantkort – altså forskuddsbetaling.

Etter at SIM-kortene var hentet, tok direktøren på nytt kontakt med kundebehandlerne for å endre abonnementene. Det gjorde at han kunne betale for mobilbruken på etterskudd, ifølge politiet.

Deretter skal 36-åringen ha reist utenlands og begynte å bruke SIM-kortene til omfattende internasjonal telekommunikasjon, nærmere bestemt fra Tyskland og Serbia, ifølge VGs opplysninger.

Tilbake i Norge la teleselskapet etter hvert merke til den ekstreme mobilbruken. Den 36 år gamle direktøren skal ha utnyttet såkalt internasjonal roaming og interconnect-avtaler som er en avtale mellom teleselskaper for trafikk i og til hverandres nettverk.

Det betyr at all telefonbruk som 36-åringen sto for, ble belastet teleoperatøren og ikke ham selv.

Ifølge teleselskapet, har bedrageriet påført dem en totalkostnad på over 600.000 kroner i løpet av åtte uker.

I begynnelsen av mars i år returnerte 36-åringen til Norge, angivelig fra byen Niš i Serbia.

Da direktøren kom til forretningsføreren sin i Moss 2. mars ble han pågrepet av politiet siden de mente han kun kom tilbake til Norge for å fortsette med svindelen.

I politiavhør skal direktøren ha innrømmet å ha bestilt SIM-kortene og at disse har blitt brukt av flere fremtidige ansatte i et firma han var i ferd med å etablere.

I tillegg skal han ha benektet å ha ringt for flere hundre tusen kroner og isteden forventet månedlige regninger på en vesentlig lavere sum, får VG opplyst.

Politiet har ikke festet lit til direktørens forklaring og mistenker ham for å være en del av et organisert nettverk i utlandet.

Dagen etter pågripelsen ble direktøren fremstilt for varetekt i Moss tingrett. 36-åringen er bosatt i Danmark, men har pakistansk statsborgerskap.

Retten fulgte politiets begjæring om varetektsfengsling, hovedsakelig på grunn av fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare.

«Politiet er i gang med en etterforskning knyttet opp mot å avsløre andre som er involvert.», står det i fengslingskjennelsen fra tingretten.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Det er påtalemyndigheten som må bevise at min klient har forholdt seg slik som beskrevet i siktelsen. Jeg vil tro at de har utfordringer der, sier direktørens forsvarer, advokat Waqar Aslam Malik ved Advokathuset Feydt & Hamborgstrøm, til VG.

Direktøren sitter nå i varetekt med brev- og besøksforbud.

Politiadvokat Bjørn Olai Bye ved Øst politidistrikt har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag.