Politiet: Ny mann (29) pågrepet for kidnapping i Oslo

Tidlig lørdag morgen pågrep politiet en mann (29) på et hotellrom i Oslo og siktet ham for grov frihetsberøvelse.

Det betyr at politiet totalt har pågrepet tre menn i forbindelse med en kidnapping på en parkeringsplass i Herregårdsveien i hovedstaden sist torsdag.

– Den siste pågripelsen ble gjort på bakgrunn av gjenkjennelse på åstedet. Mannen er siktet for grov frihetsberøvelse, sier politiadvokat Thor Martin Elton ved Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet vet fortsatt ikke hvem som har blitt bortført, personens tilstand eller hvor vedkommende befinner seg.

– Det er det store usikkerhetsmomentet. Vi har ikke klart å identifisere personen som ble borttatt fra stedet. Dette har nå førsteprioritet, sier Elton.

Alle de tre siktede har forklart seg i politiavhør i helgen, men ingen av dem skal ha brakt frem opplysninger som har hjulpet politiets arbeid med å finne frem til den fornærmede i saken, ifølge VGs opplysninger.

Siktet for kidnapping i vinter



To av de siktede mennene – som begge er 29 år gamle – knyttes til et kriminelt miljø på Holmlia i Oslo og er også siktet for en annen frihetsberøvelse med bil i hovedstaden i vinter, ifølge VGs opplysninger.

– Vi har selvfølgelig den saken i bakhodet når vi står i den nye saken, sier politiadvokaten.

Politiet ba i helgen om konkret informasjon om en bil som ble brukt under kidnappingen. Politiet opplyser videre at bilen er en sølvfarget Toyota Yaris som var påsatt stjålet svensk registreringsnummer LEZ 553.

Politiet sier de vet at denne bilen var involvert i bortføringen og ber alle som har informasjon om bilen om å ta kontakt.

Registreringsnummeret ble stjålet fra hvit varebil i Diriks gate på St. Hanshaugen en gang mellom klokken 20 onsdag kveld og klokken 6 torsdag sist uke.

Den tredje mannen (25) som er pågrepet i saken er tidligere domfelt for narkotikalovbrudd.