Politiet må betale Arnt Erik 150.000 - får skarp kritikk for ransaking

Politiet i Telemark får kraftig kritikk fra Spesialenheten for håndteringen av Arnt Erik Brøndbos sak. – Dette var ulovlig politiprovokasjon, sier advokat.

– Det er ikke erstatningspengene som betyr noe. Jeg vil først og fremst at de ansvarlige skal stå til rette for det de har gjort, slik vi andre må gjøre, sier Arnt Erik Mohrsen Brøndbo (43) når VG møter ham hjemme i Lunde i Telemark.



Politiet har betalt ham 150.000 kroner for en ransaking som Spesialenheten for politisaker stempler som kritikkverdig.

Natt til 24. oktober 2012:



Brøndbo får besøk av en kamerat hjemme i huset sitt. De har begge et rulleblad, og kompisen skal ifølge Brøndbo lenge ha mast på ham om at de må ta seg en tur til kraftverket nede ved Ulefoss - der finnes det store verdier.

Brøndbo har selv jobbet ved kraftverket, og kvier seg. Han er tidligere dømt for en rekke forhold, blant annet vinningskriminalitet, overtredelse av narkotikalovgivningen og brudd på vegtrafikkloven. Dersom det ble begått et tyveri ved kraftverket, ville han fort bli mistenkt.

– De sto og venta på meg

Etter at de har vært på kraftverket, forsøker Brøndbo å kjøre derfra i beruset tilstand. I bagasjen ligger det tyvgods. Han kjører mellom 15 og 20 meter opp i veien. Den tidligere kompisen er borte.

– Der sto politiet og ventet på meg. Det er ikke tilfeldig at tre politibiler plutselig dukker opp på Ulefoss en tirsdags natt, sier han.



Brøndbo blir varetektsfengslet, og politimannen som har kalt inn de andre patruljene, tar med seg en politistudent, kompisen og en annen mann som kjenner vennen til 43-åringens bolig.

Politiaksjonen ble ikke klarert med operasjonsleder eller jourhavende jurist ved lennsmanskontoret i Midt-Telemark, som politimannen da var ansatt ved.

I etterforskningen Spesialenheten for politisaker har gjort av Brøndbos sak, opplyser den tidligere kompisen at han hadde fått beskjed av politimannen om at han skulle få tilbake førerkortet sitt hvis han hjalp ham å «ta» Brøndbo. Politimannen nekter for dette.

Hjemme hos Arnt Erik finner politiet en større mengde tyvgods. Kompisen er med politiet i ransakingen av hjemmet, og får lov til å peke ut gjenstander han mener tilhører ham, deriblant en motorsykkel og en større mengde dyrt verktøy, fremgår det av etterforskningsmaterialet fra Spesialenheten.

TOK FERIE: Da Arnt Erik Brøndbo mottok forlikspengene fra poltiet i Telemark feiret han med å reise på en to ukers ferie til familien i Namsos. I dag mottar han arbeidsavklaringspenger fra NAV, og bruker hverdagene på å pusse opp huset. Her sammen med Rottweileren Loke. Foto: Tore Kristiansen

– Ulovlig politiprovokasjon



Politiet loggfører heller ikke hva Brøndboes tidligere kompis og den andre mannen tar med seg fra eiendommen. Brøndbo opplyser om at hans mor så de to kjøre opp til eiendommen hans med en henger uten at politiet var til stede. De tok ifølge moren med seg flere ting og kjørte av sted.

Til spesialenheten opplyser politimannen at Brøndbos bolig ble lukket samme kveld. Likevel ringer en nabo til lensmannskontoret noen dager senere fordi han ser at boligen står åpen.

Skule Worpvik, politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, har ikke kunnskap om at de to andre mennene var hjemme i Brøndbos hus uten at politiet samtidig var til stede.

I erstatningssaken oppgir Brøndbo at eiendeler til en verdi av 870.000 kroner er blitt borte. Han mottar 150.000 kroner i erstatning, hvorav 25.000 kroner går til å betale for advokathjelp. Politiet opplyser om at fullmakten i politidistriktet har et tak på 150.000 i erstatningssaker.

– Vi mener den erstatningssummen Brøndbo ba om var for høy, sier politiinspektør Worpvik.

VG har forsøkt å nå den aktuelle politimannen, men han har opplyst overfor Worpvik at han ikke ønsker å kommentere saken.

Sparket eldre mann i brystet



Etter tilbudet fra politistasjonen i Skien takker Brøndbo ja. Det er fem år siden han anmeldte politiet i Telemark, og om han ikke aksepterer tilbudet, vil saken bli sendt videre til nye runder i Justisdepartementet.

– Innen man hadde fått en endelig avslutning av saken ville det fort gått to år, sier advokat Augund Martin Krogh, som sammen med advokat Tollef Skobba har jobbet med Brøndbos sak

Politiinspektør Worpvik forteller at saken har fått følger for den aktuelle politimannen, men vil ikke oppgi hvilken faktisk konsekvens det er snakk om. Mannen er fortsatt ansatt i politiet.

Politimannen som får kritikk i Brøndbos sak har tidligere fått hard medfart etter at han sparket 86 år gamle Olav Vale i brystet da han stod og skar brød på kjøkkenet i sitt hjem i Skien.

– Jeg liker å kalle den nye politireformen for «fjernpolitireformen». Etter at de lokale politistasjonene ble lagt ned har lokalt politi i området fått drive fritt, sier Skobba oppgitt.

Vales sak ble også etterforsket av Spesialenheten, men ble senere henlagt fordi de mente at det ikke var holdepunkter for at 86-åringen ble utsatt for straffbar maktutøvelse da han ble pågrepet.

OPPGITT OVER POLITIET: Advokatene Tollef Skobba (t.v) og Augund Martin Krogh har håndtert saken til Arnt Erik Brøndbo. De mener politiet har opptrådt kritikkverdig i saken. Skobba var også advokat til Olav Vale da hendelsen med samme politimann kom opp i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Hjem til tomt hus

Brøndbo blir dømt til åtte måneders fengsel for en annen sak han var tiltalt i, i tillegg til tyveriet fra kraftverket. Den 21. mars 2013 slipper han ut av fengsel og reiser hjem.

– Huset var tømt. Det eneste som sto igjen var senga mi, uten sengetøy, og et stuebord, forteller han.

Worpvik opplyser om at politiet i Telemark ga Brøndbos daværende samboer mulighet til å hente deler av beslaget som var gjort på eiendommen hans. Beslaget ble oppbevart hos et lokalt firma, som i tillegg er drevet av en mann med nær tilknytning til politimannen som ledet saken mot Brøndbo i oktober året før.

VG har vært i kontakt med firmaet som opplyser om at beslaget lå hos dem i over et halvt år, og at det senere ble kvittert for på lensmannskontoret og deretter kastet.

Den 2. juli anmelder Brøndbo den tidligere kompisen for tyveri, men saken blir raskt henlagt. Ni dager senere anmelder 43-åringen Telemark politidistrikt for grov uforstand i tjenesten. 24. oktober blir også den saken henlagt.

Etter at en journalist tar kontakt med Spesialenheten med nye opplysninger i saken gjenopptas etterforskningen.

– Svært beklagelig

Juridisk rådgiver i Spesialenheten, Mona Skaaden-Bjerke, refererer til påtalevedtaket fra etterforskningen da VG tar kontakt.

– Spesialenheten mener politiets opptreden i forhold til Brøndboes tidligere venn under ransakingen fremstår som naiv og uprofesjonell, refererer hun.

Videre står det skrevet: «Spesialenheten mener at omstendighetene her var slik at det skulle ha vært sikret notoritet om politiets kontakt med Brøndbos tidligere venn som kilde, og hvilke vurderinger man hadde tilknyttet til hans motiv og rolle under gjennomføringen».

I tillegg skriver de: «Påtalemyndighetene burde også ha vært gitt et grunnlag for å vurdere vennens rolle ved gjennomføringen av tyveriet ved kraftverket».

Spesialenheten påpeker også at det er kritikkverdig at det ved planlegging av politiaksjonen ikke ble gjort vurderinger av vennens troverdighet og motiv. Samt hvordan tjenestepersonellet skulle forholde seg til mannens rolle ved gjennomføringen av tyveriet og under ransakningen av Brøndbos bolig.

– Flere sider av saken gir grunn til å rette kritikk mot politibetjenten. Spesialenheten har under tvil kommet til at det ikke skal reageres med straff mot ham, refererer Skaaden-Bjerke.

Politimannen går fri fordi han beskrives som en «uerfaren tjenestemann» på tidspunktet. I tillegg til at Spesialenheten mener han ikke synes å ha opptrådt alene i noen avgjørende faser av saken. Ifølge etterforskningen ansees det ikke som bevist at politibetjenten på ulovlig vis har samarbeidet med Brøndbos tidligere kompis, eller mannen ved firmaet som lagrer beslag.

Deler av beslaget var tyvgods, som ble utlevert til rettmessige eiere. Likevel understreker de at firmaets beskrivelse av samarbeidet med politiet ikke følger rutiner som er i samsvar med krav som følger lov og retningslinjer om beslag.

Worpvik mener det ikke er kritikkverdig at mannen med relasjon til politimannen ble ansvarlig for lagring av beslaget, ettersom firmaet hadde en slik avtale med politiet før politimannen ble ansatt. Likevel innrømmer han at deler av etterforskningen ble håndtert dårlig.

– Det er sjeldent det er inngått et så stort forlik fra dette politidistriktet side. Jeg vil fremheve at politiets håndtering av saken er svært beklagelig, sier Worpvik.