Politiet: Kvinne (48) ble drept med lampefot

En 23 år gammel mann har innrømmet å ha utført den massive volden som tok livet av en kvinne han bodde hos. Ifølge politiet ble det brukt blant annet foten på en lampe.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

I midten av august døde den 48-årige kvinnen etter at hun i mai ble utsatt for massiv vold i sin egen leilighet i Platous gate på Grønland i Oslo. 31. august – drøye to uker etter at siktelsen mot 23-åringen ble endret til drap – kom mannen med en tilståelse.

– Han fortalte sine behandlere på psykiatrisk avdeling på det sykehuset han bor at han ønsket å komme med en tilståelse. Han ga en detaljert redegjørelse til sine behandlere, og gjorde det samme til politiet samme dag, sier politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt til VG og fortsetter:

– Han har både erkjent at han utførte volden som førte til at hun døde, og har gitt en detaljert forklaring om hendelsesforløpet og sine bevegelser etter at drapet ble utført.

Ifølge politiet er drapsvåpenet blant annet foten på en lampe som var i leiligheten.

Dro hjem til familiemedlem

Mannens forklaring passer ifølge Henriksbø med bevisene politiet allerede har sikret i saken. Det siste avhøret er nå oversendt til rettsmedisinerne som undersøkte avdøde for å bekrefte eller avkrefte om forklaringen passer med skadene på kroppen.

– Avhøret er også sendt til de rettsoppnevnte sakkyndige for at de skal kunne uttale seg om dette setter spørsmålet om tilregnelighet i et annet lys, sier Henriksbø.

– Hva har han forklart angående motiv?

– Det fremstår som en spontan handling, som ikke har vært planlagt. Han har gitt en redegjørelse på hva han tenkte og hva som var foranledningen til drapet, men jeg ønsker ikke å gå inn i detalj. Det er noe vi forelegger de rettsoppnevnte sakkyndige.



23-åringens forsvarer Knut Brindem sier følgende om hans klient bakgrunn for å tilstå:

– Han har hørt at han skulle være utilregnelig, og det mener han at han ikke var. Han mener at han er tilregnelig, ansett som tilregnelig og at han skal bli dømt som tilregnelig.

– Anser det som selvforsvar

Om motivet sier forsvareren at det «oppsto noe mellom dem», og at hans klient anser det som selvforsvar. Dette ønsker ikke Henriksbø å kommentere.



Siktede og offeret tilhørte begge rusmiljøet i Oslo, og han hadde i en kortere periode fått lov til å bo hos kvinnen i leiligheten.

Ifølge Henriksbø har 23-åringen forklart at han etter å ha utført den massive volden dro til noen konkrete steder i Oslo sentrum før han dro hjem til et familiemedlem. Denne opplysningen er bekreftet av familiemedlemmet.



Politiet er nå i ferd med å avslutte etterforskningen, og så snart de får svar fra rettsmedisinerne vil de oversende saken til statsadvokaten med forslag til tiltale.