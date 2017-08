Politiet: Imran «Skrue» Saber truet med å knuse forretning

TØNSBERG (VG) Politiet mener Imran Saber (39) ved flere anledninger står bak at ruter er blitt knust både hjemme hos og i butikken til en forretningsmann i Tønsberg.

Det er snakk om fire tilfeller av skadeverk, forteller leder Knut Erik Ågrav i etterforskningsseksjonen ved Tønsberg politistasjon til VG.

Han opplyser til VG at politiet mener at Saber står bak at ruter er blitt knust på forretningsmannens butikk i Tønsberg, og en gang hjemme i boligen hans. Politiet mener også Saber står bak å ha satt fyr på den samme forretningsmannens hekk.

Saber ble pågrepet i går kveld fordi politiet mente han hadde brutt et besøksforbud gitt i forbindelse med trusselsanmeldelsen.

Mandag ved 12-tiden ble Saber imidlertid løslatt, opplyste hans forsvarer John Christian Elden til NRK.

– Min klient er hjemme igjen. Politiet besøkte ham i går og ville ha en forklaring fra ham, og det har de nå fått, sa Elden til kanalen.

Elden opplyser til VG at Saber ikke er siktet for skadeverket og at 39-åringen ikke har noe med det å gjøre.

Trusler på SMS

Etterforskningslederen opplyser at det politiet mener er Saber, har sendt skriftlige trusler på tekstmeldinger til mannen.

– De handlet om å knuse butikken. Når det da skjer flere hendelser som rammer butikken, ser vi det i sammenheng, sier Ågrav.

– Jeg ønsker ikke å si noe om eventuelt motiv for gjerningene, sier han.

Han opplyser at Saber selv skal ha vært i forretningen for å snakke med mannen tidligere i sommer. Han ønsker ikke å uttale seg om temaet for samtalen.

Forretningsmannen sier til VG at han ikke kjenner Saber. Han ønsker heller ikke å kommentere det angivelige hærverket og truslene som er anmeldt.

PÅGREPET: Imran Saber (30) har vært sentralt plassert i det kriminelle miljøet i Oslo i over ti år. Han var tidligere en del av kretsen rundt Nokas-dømte David Toska. Foto: Markus Aarstad , VG

Væpnet aksjon

Det var søndag kveld at Saber, også kjent som «Onkel Skrue» i det kriminelle miljøet, ble pågrepet etter en væpnet aksjon i Sinsenveien i Oslo.

I mars i år ble Saber tiltalt for grovt heleri etter at han skal ha overlevert et stjålet Munch-litografi til en Vestfold-mann i 50-årene i april i fjor. Ifølge tiltalen dreier det seg om litografiet «Historien» av Edvard Munch.

– Han ble tatt inn etter en påstand om at han skal ha brutt et besøksforbud mot en forretningsmann. Politiet ønsket et avhør om det. Han bestrider brudd, skriver Elden i en SMS til NTB.

Saber ble også pågrepet i april 2016, da han ble siktet i forbindelse med det samme kunsttyveriet. Edvard Munchs «Historien» ble stjålet under et innbrudd i et galleri på vestkanten i Oslo i 2009.

Kriminell bakgrunn

I mai 2016 utvidet politiet siktelsen mot Saber til også å gjelde oppbevaring av et stjålet Pushwagner-trykk. Det stjålne Pushwagner-trykket «Nightlife» har en verdi på nærmere 100.000 kroner.

Saber har vært sentralt plassert i det kriminelle miljøet i Oslo i over ti år. Han var tidligere en del av kretsen rundt Nokas-dømte David Toska.

21. november 2010 ble Saber skutt syv ganger i brystet på Jordal i Oslo og overlevde så vidt. I fjor ble Bandidos-profilen Lars Harnes (48) siktet for drapsplaner mot Saber.