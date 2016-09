Politiet har pågrepet «seriespiseren» (44)

44-åringen har spist uten å betale på restauranter over hele Østlandet. Nå får han vann og brød.

Mannen fra Romerike er dømt en rekke ganger for å bestille mat og alkohol på utesteder uten å betale. Etter å ha blitt ilagt besøksforbud på alle spisesteder i Skedsmo, Ullensaker og Eidsvold, begynte seriespiseren å bevege seg i retning Buskerud.

Der har han etterlatt seg regninger og tomflasker på et ti-tall serveringssteder, men politiet i Søndre Buskerud mente han ikke kunne straffes.

– Så lenge han oppgir navn og adresse, er det ikke straffbart. Det blir opp til restauranten begjære utlegg sivilt, sa operasjonsleder Trond Egil Grot i Sør-Øst politidistrikt til VG i forrige uke.

Vil fengsle mannen



I etterkant har 44-åringen vært innom flere utesteder, også i Romerike. Der mener politiet at han kan straffes for seriespisingen, og pågrep ham ved 17.30-tiden i går kveld.

– Det er riktig at den nye straffeloven av 2005 ga noen endringer. Man kan ikke straffes for å bestille mat, så lenge man oppgir navn og adresse. Men dersom man ikke har midler til å gjøre opp for seg, og likevel bestiller mat med fullt overlegg, er det snakk om bedrageri, sier politiadvokat Rolf Mikalsen i Øst politidistrikt til VG.

44-åringen er siktet for fem tilfeller av bedrageri og et brudd på besøksforbud. I morgen fremstilles han for varetektsfengsel på grunn av gjentagelsesfare.

Opptrer ufint og truende



Tidligere dommer mot seriespiseren viser en omfattende appetitt på restaurantbesøk og store mengder drikkevarer. I august 2015 ble han dømt for en rekke tyverier, hovedsakelig fra Vinmonopol på Østlandet der han stakk avgårde med brennevinsflasker.

I tillegg hadde han spist og drukket uten å betale på 25 spisesteder, og opptrådt ufint eller truende mot flere vektere og polititjenestemenn.

– Tiltaltes adferd må kunne karakteriseres som svært plagsom, både for alminnelig publikum, vektere, butikkpersonale og personalet ved de spisesteder han velger å oppsøke. Han opptrer ufint og til dels også truende, skriver retten i dommen.

Dømt åtte ganger

44-åringen ble den gang dømt til fengsel i ni måneder. Det var hans åttende dom for lignende tilfeller.

– Basert på hans egen forklaring fremstår hans kriminelle adferd som en livsstil, mer preget av hans holdninger enn av hans alkoholproblem, skriver retten.

Politiet på Romerike, som har pågrepet mannen mer eller mindre jevnlig i mange år, er opptatt av å vise at man ikke kan stikke av fra restaurantregninger uten videre.

– Dette er ikke et sort hull i lovgivningen, man kan ikke begå bedrageri med vitende og vilje, sier politiadvokaten.

Det er ikke kjent hvordan 44-åringen stiller seg til de nye siktelsene.

