Politiet håper video kan løse kidnappingssak

Politiet i Oslo har offentliggjort en video som viser to menn som knyttes til bortføring av en mann ved en parkeringsplass på Ljan sist uke.

– Vi ser i miljøet etter mulige kandidater, men vi har ikke noe konkret å gå etter. Den fornærmede mannen, som vi mener er bortført, er fortsatt ikke identifisert – og vi er alvorlig bekymret for ham, sier politiadvokat Anne Cathrine Aga ved Seksjonen for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt til VG.

Det var sist torsdag at en mann skal ha blitt bortført ved en parkeringsplass i Herregårdsveien på Ljan i Oslo. Tre menn er så langt pågrepet og siktet for grov frihetsberøvelse.

BEKYMRET: Politiadvokat Anne Cathrine Aga ved Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt. Foto: NTB/SCANPIX

I tillegg har politiet etterlyst to menn – som knyttes til bortføringen – med bilder fra åstedet.

Nå har politiet offentliggjort en video som blant annet viser ansiktene til de ukjente mennene, kroppsholdning og ganglag – i håp om at dette vil utløse flere tips fra publikum.

– Uhyre ubehagelig



Politiadvokaten opplyser at de ikke vet om den fornærmede mannen er i live, bastet og bundet eller satt fri.

– Det gjør situasjonen uhyre ubehagelig for oss, og vi mener det er flere aktuelle personer som har vært involvert i bortføringen, sier Aga.

Alle de tre siktede har forklart seg i politiavhør i helgen, men ingen av dem skal ha brakt frem opplysninger som har hjulpet politiets arbeid med å finne frem til den fornærmede i saken, ifølge VGs opplysninger.

(Artikkelen fortsetter under bildet...)

BER OM HJELP: Politiet etterlyser to ukjente menn med bilde etter at en person ble bortført på Ljan i Oslo sist torsdag. Foto: Politiet

Politiet: Ukjent med konflikter



To av de siktede mennene – som begge er 29 år gamle – knyttes til et kriminelt miljø på Holmlia i Oslo og er også siktet for en annen frihetsberøvelse med bil i hovedstaden i vinter, ifølge VGs opplysninger.

Den tredje mannen (25) som er pågrepet i saken er tidligere domfelt for narkotikalovbrudd.

– Vi undersøker de siktete mennene etter mulige kandidater, men vi er ikke kjent med noen konflikter som kan ha utløst dette, sier politiadvokaten.