Amir Mirmotahari (39) sitter i varetekt med strenge restriksjoner, for å sikre at etterforskningen ikke blir ødelagt. I høst har han likevel fått være en «røver» på radioen.

– Hei alle sammen, dette er Amir fra Sarpsborg fengsel, som ligger i hjertet av Østfold. Fengselet med den beste utsikten.

Slik startet Amir Mirmotahari radioinnslaget på «Røverradion» i midten av september. Det var det første av flere innslag han har vært med på i løpet av høsten. Alle innslagene ligger ute – tilgjengelig for alle – på internett.

39-åringen sitter i varetekt med brev- og besøksforbud, såkalte restriksjoner. Dette for å hindre kontakt med personer utenfor fengselet.

– Det er helt uforståelig og selvsagt uakseptabelt at Kriminalomsorgen har lagt til rette for brudd på restriksjonene for en innsatt som er varetektsfengslet på grunn av nettopp bevisforspillelsesfare, sier politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt til VG.

REAGERER: Politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt. Her avbildet i forbindelse med det første fengslingsmøtet mot Amir Mirmotahari. Foto: Klaudia Lech , VG

Kontaktet fengselet

Mirmotahari er blant annet siktet for motarbeiding av rettsvesenet, narkotikaforbrytelser og grov korrupsjon.

Han ble pågrepet etter at VG avslørte at han spurte en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer.

Politiet var intetanende om radioinnslagene før VG stilte spørsmål om det denne uken.

– Politiet har vært i kontakt med ledelsen i det aktuelle fengselet, som har beklaget det inntrufne. Samtidig har politiet varslet Kriminalomsorgen Region Øst, og vi har blitt forsikret om at kriminalomsorgen regionalt har iverksatt tiltak slik at dette ikke vil skje igjen, sier Henriksbø.

«Programmene blir sendt både internt i fengselet og via nettradio og kommersielle radiokanaler», skriver Røverradion på sine nettsider. Hver fredag legges det også ut en timelang podkast på internett.

Bestilte kidnapping av voldtektsoffer: – Siden hun er en junkie-dame så er det liksom ikke så nøye.

Snakket om advokatvirksomhet

Mirmotahari har vært med i et panel med andre innsatte. I et innslag snakker han om hvorfor tiltalte opplever å bli idømt strengere straffer av domstolen enn det forsvareren deres har forespeilet dem.

– Man vil gi inntrykk av at man vil få et bedre resultat enn en annen advokat, og på den måten beholde klienten, sier Mirmotahari i innslaget.

I september ble 39-åringen stemplet som «uetisk» og fratatt advokatbevillingen. Grunnlaget for korrupsjonssiktelsen er at politiet mener han har bestukket en tolk og en fengselsbetjent til å skaffe ham nye klienter fra andre advokater.

Han er også siktet for tvang – for å ha truet en klient med vold dersom han skiftet til en annen forsvarer.

Undersøker om det er kode-meldinger

– Politiet har sikret de aktuelle innslagene, og umiddelbart fremstår det ikke som om disse inneholder informasjon som er kompromitterende for etterforskningen, men vi vil foreta fortsatte gjennomganger av materialet for å påse at det ikke kan inneholde kodede beskjeder til personer utenfor fengselet, sier Henriksbø.

– Det er en svikt i våre rutiner, en feil som har skjedd som er beklagelig. Det skal aldri skje igjen. Innsatte som sitter på slike restriksjoner skal ikke være med på dette.

– Vi skal kontrollere alle innslag med våre innsatte før noe blir sendt, men om alt er blitt sendt til meg, det er jeg usikker på, sier leder Lars Helgesen i Sarpsborg fengsel.

Røverradioen har ikke vært tilgjengelige for kommentar. Onsdag ble Mirmotahari varetektsfengslet i nye fire uker. Igjen med brev- og besøksforbud.

