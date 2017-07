Politiet frigir navnet på den drepte i Skien

Det var 37 år gamle Andre Vollen som ble funnet død i leiligheten sin i Skien lørdag.

Politiet frigir navnet hans i samråd med pårørende, skriver de i en pressemelding. Ingen er så langt pågrepet eller siktet i saken. Avdøde vil bli obdusert mandag, skriver politiet.

Bakgrunn: Mistenkelig dødsfall i Skien

Flere vitner har blitt avhørt etter at mannen ble funnet død. Politiet fortsetter mandag kriminaltekniske undersøkelser på åstedet.

Saken etterforskes bredt, og politiet har mottatt flere interessante opplysninger som vi følger nærmere opp. Det er fremdeles nødvendig av hensyn til etterforskningen å være tilbakeholden med detaljer for å redusere risikoen for påvirkning av vitner eller andre involverte, skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet mottok melding om en livløs person i Skien klokken 21.19 lørdag kveld.

Da politiet kom til stedet befant det seg en død person inne i leiligheten. På bakgrunn av omstendighetene og informasjon, anser politiet det som sannsynlig at han er blitt drept, skriver de i pressemeldingen.

Flere hendelser i bygget



De siste månedene har det ifølge politiet vært flere hendelser i bygget, som huser flere kommunale leiligheter.

Svein Kristian Andersen (46) er en av naboene til leiligheten hvor mannen ble funnet.

Han forteller at det er mye bråk i området.

– Det er hyling, skriking og banking på dører hver natt. Generelt er det mye bråk her, har han tidligere fortalt VG.

Søndag møtte VG ordfører Hedda Foss Five på hennes kontor i Skien. Hun vedgår at det har vært et svært belastet miljø i de kommunale blokkene i Odins gate der mannen ble funnet død:

– Dette er et miljø som utvikler seg veldig fort og det har vært basert på besøkende og andre som ikke har hatt bolig i Odins gate, sier Five.