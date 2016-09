Politiet: Fant falsk Facebook-profil på Tromsdals mobil

SANDVIKA (VG) Ifølge politiet har de funnet en falsk Facebook-profil, som er brukt til å true vitner, på mobilen til finansakrobaten Christer Tromsdal (47).

Tromsdal er for annen gang i løpet av ett drøyt år pågrepet for å ha forsøkt å true vitner som har forklart seg ufordelaktig om ham i en straffesak.

– Det dreier seg om mer enn ett vitne. Truslene er kommet på e-post, SMS, Facebook og ved at personer har møtt opp. Det dreier seg om alvorlige trusler. Siktede har ikke møtt opp selv. Han sender andre, men vi vet ikke hvem. Personene som er blitt utsatt for dette tør ikke å si hvem det er som har truet dem, sier politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe til VG.

Politiet i Asker og Bærum har i lengre tid etterforsket den såkalte «Vollen-saken», hvor de mener Christer Tromsdal sendte torpedoer for å skremme en meddommer i en straffesak mot ham. Gjerningsmennene tok imidlertid feil av husene og gikk inn i nabohuset. De var utstyrt med finlandshetter og balltre, men huseieren fikk jaget dem ut ved hjelp av en pistol.

Fant Facebook-profilen

29. juni i fjor ble Tromsdal siktet for å ha truet en person som hadde gitt opplysninger i saken. Nå mener politiet at Tromsdal står bak trusler mot flere personer i samme sakskompleks gjennom hele 2016. Det siste forholdet skal ha skjedd i september.

– Vi har funnet en falsk Facebook-profil på mobilen til siktede som har blitt benyttet i forbindelse med truslene, sier Ravlo Backe.

Ifølge politiadvokaten er også flere familiepersoner blitt truet, deriblant voksne barn.

Under rettsmøtet reagerte siktede Christer Tromsdal sterkt på at politiets siktelse ikke innhold tid, sted eller navn på vedkommende som skal ha blitt truet. Han fikk støtte av forsvareren Ellen Dehn-Arvesen, som la til at hun bare hadde fått fem minutter sammen med klienten. Hun påpekte også at alle dokumentene i saken, bortsett fra siktelsen og påtegningen, er klausulert slik at hun ikke kan drøfte det med Tromsdal.

Ellen Dehn-Arvesen tok over som forsvarer kort tid før fengslingsmøtet, fordi politiet tidligere på dagen krevde at Tromsdals faste forsvarer, Victoria Holmen, ble fjernet. Årsaken er at de mener advokaten har lekket informasjon fra klausulerte dokumenter om hvem som har forklart hva i politiavhør. Ifølge politiet har Tromsdal brukt informasjon til å true vitnene.

Pågrepet på sykehuset

Til tross for at siktelsen mot Christer Tromsdal ikke inneholder navn på vitnene som er blitt truet, opplyste han selv ett navn under fengslingsmøtet. Ifølge Tromsdal ble navnet opplyst under rettsmøtet hvor politiet krevde at Holmen ble fjernet som forsvarer.

– Tromsdal var ikke selv til stede i det rettsmøtet. Han har ikke fått vite navnet fra oss. Og han har ikke fått fra dommeren. Det er et navn han ikke skal vite, sier politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe.

Christer Tromsdal reagerte også på at han ble pågrepet på sykehuset i Tønsberg i går. Ifølge Tromsdal var han på sykehuset fordi hans fem dager gamle barn er alvorlig syk.

Retten har nå trukket seg tilbake for å vurdere om politiets begjæring om varetektsfengsling skal tas til følge.

Normalt er det referatforbud på fengslingsmøter, men dette ble opphevet av Asker og Bærum tingrett.