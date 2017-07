Politiet etterlyser vitner etter alvorlig voldsepisode på T-banen

En mann ble natt til mandag angrepet på T-banen i Oslo og endte opp på sykehuset med brudd i ansiktet.

To menn skal ha kommet på T-banen på Grorud eller Ammerud natt til mandag rundt midnatt. De skal ha kommet inn på en agressiv måte, og gått til angrep på en person nærmest umiddelbart.

Angrepet skal ha skjedd i løpet av et par stasjoner, og gjerningsmennene skal ha hoppet av på Kalbakken etter voldshendelsen.

– Fornærmede opplever dette som blind vold. Det ble sagt ytringer som «jævla utlending», og andre hatfulle ytringer, før fornærmede blir slått til i ansiktet noe som resulterer i brudd, sier Monica Lillebakken ved Hatkrimgruppen i Oslopolitiet til VG.

Etterlyser vitner



Politiet etterlyser nå vitner til hendelsen, og ønsker spesielt å komme i kontakt med to personer de mener oppholdt seg i T-banevognen når hendelsen fant sted.

– Vi etterlyser en kvinne med hijab som gikk på samme vogn som fornærmede på Stovner. Vi ønsker også å komme i kontakt med en mann, trolig i 20-årene, iført mørk shorts og mørk t-skjorte med hvit skrift som også gikk ombord i den aktuelle T-banevognen på Stovner, sier Lillebakken.

Politiet opplyser at gjerningsmennene skal ha nordeuropeisk utseende og skal ha snakket østlandsk. Begge i 30-50-års alderen.

– Den ene personen skal være rundt 180 cm, muskuløs og ha en tatovering, muligens på halsen. Den andre gjerningspersonen skal være rundt 170 cm og normal bygning, forklarer Lillebakken.

De to skal også ha hatt med seg en mørk hund.

Etterforskes som hatkriminalitet



Forholdet ble anmeldt av politiet på stedet, og de har avhørt fornærmede og andre vitner.

– Fornærmede vet ikke bakgrunnen for angrepet, men ettersom det ble sagt hatfulle ytringer som gikk på at han var utlending så undersøkes det om det er dette som er bakgrunnen for hendelsen, sier Lillebakken.

Politiet oppfordrer vitner eller andre som kan ha infomasjon om hendelsen eller gjerningspersonene til å melde seg.