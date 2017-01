Politiet: Drapsplaner mot «Onkel Skrue» ferdig etterforsket

Politiet ble før jul ferdig med etterforskningen av de angivelige drapsplanene mot Imran Saber. De to siktede, Metkel Betew og Lars Harnes, blir trolig sittende i varetekt til saken kommer opp i retten.

– Saken er ferdig etterforsket og ligger hos Oslo Statsadvokatembeter for vurdering av påtalespørsmålet, skriver tingrettsdommer Ingebjørg Tønnessen i Oslo tingrett i fengslingskjennelsen fra 20. desember.

Både Nokas-dømte Betew og Bandidos-profilen Harnes har allerede sittet varetektsfengslet i nesten halvannet år. I tillegg til siktelsen om drapsplaner mot Imram Saber – 38-åringen som i Oslos kriminelle miljø er kjent under kallenavnet «Onkel Skrue», er Betew også siktet for alvorlige narkotikaforbrytelser og ransforbund.

Fare for gjentakelse

Ifølge Oslo tingrett har det tatt lengre tid for påtalemyndigheten å behandle saken enn det som har vært forespeilet retten ved tidligere fengslingsforlengelser.

Etterforskningsmaterialet er sammensatt og tingretten finner det vanskelig å fastslå hvor sikkert det er at Harnes og Betew er skyldige i å ha planlagt å drepe Saber.

– Siktelsen om drapsforbund er imidlertid så alvorlig – og faren for gjentakelse av ny alvorlig kriminalitet hos begge de siktede så stor – at fortsatt fengsling etter rettens syn må anses forholdsmessig selv uten en forsterket grad av mistanke, skriver tingrettsdommeren.

Fortsatt mistanke

Ifølge Oslo tingrett er det ingen indikasjoner på at saken vil ende opp uten tiltale, slik de siktedes forsvarere har gjort gjeldende.

– Retten mener det fortsatt er skjellig grunn til å mistenke Betew og Harnes for overtredelse av straffelovens paragraf 233 a – forbund om å drepe Imran Saber, skriver Tønnessen i kjennelsen.

Gitt at tiltale tas ut i tråd med siktelsene og saken kommer opp over sommeren 2017, mener retten at begge kan sitte fengslet fram til hovedforhandlingen.

Lateks og lyddemper

Harnes, som i 2006 ble dømt til seks og et halvt års fengsel for grov vold, ble pågrepet av politiet 21. juli 2015 i garasjeanlegget til borettslaget der Imram Saber bor.

VG skrev den gang at 48-åringen hadde dekket nesten hele kroppen med nylonstrømpebukser, latekshansker og teip rundt håndleddene. Politiet mener han på den måten forsøkte å unngå å legge igjen DNA-spor på et åsted.

Flere kilder opplyste til avisen at Bandidos-profilen også hadde på seg finlandshette, og at han tillegg var bevæpnet med en ladd pistol med lyddemper.

Onsdag skrev VG at 48-åringen er beskyldt for å trakassere medfanger i Ila fengsel, og at han derfor må sitte helt isolert fra de andre fangene.

Ti måneder i frihet

38 år gamle Betew ble i 2014 prøveløslatt etter å ha sonet minstetiden på ti år av den 16 år lange forvaringsdommen han ble dømt til etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004. Bare ti måneder senere, i august 2015, ble han pågrepet igjen i en aksjon mot et omfattende kriminelt miljø.

37-åringen har sittet i varetekt siden pågripelsen, men han har nektet å la seg avhøre om siktelsen og narkoligaen som politiet mener at han leder.

I februar skal Borgarting lagmannsrett avgjøre om Betew skal gjeninnsettes i forvaring. Oslo tingrett kom i juni i fjor til at 38-åringen hadde brutt vilkåret for prøveløslatelse om ikke å ha kontakt med kriminelle miljøer.

Saber med kallenavnet «Onkel Skrue», er for øvrig tiltalt for heleri av det stjålne litografiet «Historien» av Edvard Munch. Saber har tidligere hatt tette forbindelser til hovedmannen bak Nokas-ranet, David Toska, og ble beskrevet som hans «finansminister».