Politiet: Budbilsjåfør våpen-knyttes til Bhatti

En 37 år gammel mann er fengslet i samme våpen-sak som Arfan Bhatti.

37-åringen driver et lite budbilfirma i Oslo, der han selv jobber som sjåfør. Han er tidligere domfelt for et mindre forhold der han brukte falske penger på McDonalds.

Nå er han siktet i samme våpensak som islamisten Arfan Bhatti (39).

37-åringen kom i politiets søkelys i kjølvannet av at politiet gjorde våpenfunn i en Oslo-leilighet tidligere denne måneden. Han er siktet for grov ulovlig befatning med flere våpen.

– Frykter egen sikkerhet



Budbilsjåføren har erkjent befatning og oppbevaring av de funn politiet har gjort, men har nektet å oppgi til politiet hvem som ba ham å oppbevare våpnene politiet har funnet.

Grunnen skal etter det VG får opplyst være at han frykter for egen sikkerhet.

Han skal ha erkjent å ha mottatt og oppbevart våpen i en ukes tid før han ble tatt.

Mannens forsvarer, Eitya Rehman, henviser til politiet, og ønsker ikke å kommentere saken.

Politiet vil ikke kommentere om de mistenker at budbilsjåføren kan ha oppbevart våpen på oppdrag fra Arfan Bhatti.

– Vi er fortsatt tidlig inne i etterforskningen, og kan av hensyn til etterforskningen ikke kommentere dette nå, sier politiadvokat Anne Cathrine Aga til VG.

Bhatti kom tidlig på blokken



Budbilsjåføren ble siktet den 15. mai.

Dagen etter han ble siktet, pågrep politiet det som trolig er landets mest kjente islamist: Arfan Bhatti.

39-åringen som helt siden tenårene har vært i politiets søkelys for diverse kriminelle handlinger, har de siste årene vært involvert i handlinger knyttet til islamisme.

– Navnet til Bhatti kom raskt inn i saken, og tirsdag var etterforskningen kommet så langt at vi mente det både forelå skjellig grunn til mistanke og fare for bevisforspillelse, opplyste politiadvokat Anne Cathrine Aga da Bhatti ble varetektsfengslet 16. mai.

FENGSLET: Politiet har fengslet Arfan Bhatti i fire uker etter at han ble siktet for brudd på våpenlovgivningen. Bildet er fra Arfan Bhattis opphold i Pakistan for noen år siden. Foto: Privat

Politiadvokat Aga sa i forbindelse med fengslingen at saken mot Bhatti startet allerede lørdag 13. mai.



– Funn i saken gjør at vi mistenker Arfan Bhatti for å ha noe med dette å gjøre, sa politiadvokaten.

– Politisk pågripelse



Bhatti er siktet etter straffelovens paragraf 190 som gjelder ulovlig befatning med skytevåpen, eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver.

Siktelsen går på anskaffelse av våpen. Bhatti selv nektet for å ha noe med våpenfunnet å gjøre.

18. mai ble han fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Han (Bhatti) anser dette som en politisk pågripelse, i tråd med tidligere pågripelser som har skjedd kort tid før 17. mai eller andre store tilstelninger i Oslo, sa hans forsvarer Bernt Heiberg fra advokatfirmaet Elden ved fengslingen.



– Bhatti forklarer at han ikke har noe med hendelsen å gjøre i det hele tatt, og slik denne siden ser det, har heller ikke påtalemyndigheten ført tilstrekkelig bevis for at det foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti i denne saken, uttalte Heiberg.

Heiberg sier til VG at han ikke har noen ytterligere kommentar rundt fengslingen av den medsiktede i våpen-saken.