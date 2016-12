Politiet brukte 23 minutter til drapsåstedet på Maxbo

Mens de ventet på politiet, måtte brannvesenet holde kontrollen på den blodige 22-åringen utenfor Maxbo på Notodden.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Klokken 14.55 kom meldingen om det grusomme drapet i pauserommet til Maxbo-forretningen. Rett før klokken 15.18 var de første polititjenestemennene på plass.

– Det er da vi har registrert at gjerningsmannen er pågrepet, så vi var nok der litt før dette, sier Helge Folsersås, stasjonssjef på Notodden politistasjon.

VG har vært i kontakt med vitner som reagerte på at de første politimennene på stedet var i sivile klær, kun iført gule refleksvester merket «politi».

Maxbo-drapet: – Pengekrangel en del av motivet

Rykket hjemmefra



– De to første som kom til stedet var tjenestemenn som hadde fri, men bor i nærheten. De reiste innom politistasjonen og bevæpnet seg før de kom til åstedet, sier stasjonssjefen.

Patruljen som skulle dekke Notodden lørdag ettermiddag var på uttrykning et annet sted i fylket da meldingen kom.

– De snudde så fort meldingen kom og satte kursen mot Maxbo. Samtidig ble en patrulje fra Kongsberg varslet og bedt om å sette kursen, sier Folsersås.

Bakgrunn: 42-åring drept på Maxbo-butikk

Skryter av brannvesenet

I mellomtiden var det brannvesenet som hadde kontroll på mannen, som skal ha vært tilsølt av blod etter hendelsen.

– Det er dette vi greier å levere på responstid. Samtiudig vil jeg skryte av brannvesenet, som gjorde en kjempegod jobb, sier stasjonssjefen.

Leder for Politiets Fellesforbund Sør-Øst, Stine Benjaminsen Nygård, er ikke overrasket over at politiet brukte 23 minutter.

– Det er ikke samsvar mellom det vi skal gjøre, og hva vi faktisk klarer å levere med de budsjettene vi har. Det at dette skjer midt i en by, og ikke langt utpå landet, er spesielt, men det er ikke noe nytt. Telemark er et stort område, sier hun.

– Siktede handlet akutt og i affekt



I det innledende politiavhøret ved politihuset i Skien ga 22-åringen også en detaljert forklaring av drapet om at han hadde drept sambygdingen med kniv og øks, ifølge politiet.

Etterforskningen har så langt ikke avdekket at drapet fremstår som en planlagt handling, men mer som om 22-åringen handlet akutt og i affekt, får VG opplyst.

– Det var en veldig trist nyhet. Han har ikke vært voldelig i hele sitt liv. Han var en rolig fyr som trivdes i jobben på Maxbo og trente for seg selv på fritiden. Han er ikke en slik person, sier en bekjent av drapssiktede til VG.

Les også: Drapsoffer (42) ble tildelt heltemedalje