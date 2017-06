Politiet etterforsker vold mot et barn i Nord-Trøndelag.

Politiet fikk melding om hendelsen ved 03-tiden natt til mandag.

– Det var barnevernet som kontaktet politiet etter at legen som tok imot barnet slo alarm, med mistanke om at det var blitt utsatt for vold, opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Barnet ble sendt til St. Olavs hospital med kritiske, livstruende skader.

Politiet har ikke opplyst hvor gammelt barnet er.

Både barnets mor og stefar er pågrepet. Begge er siktet etter straffelovens paragraf 282 – mishandling i nære relasjoner.

Hverken morens forsvarer, advokat Torfinn Svanem, eller stefarens forsvarer, advokat Anders Kjøren, har besvart VGs henvendelser. Det er derfor ikke kjent hvordan de to siktede stiller seg til anklagene mot dem.

– Det er gjennomført, og skal gjennomføres flere, avhør, Kripos er koblet på og bistår i etterforskningen og det er opprettet en dedikert etterforskningsgruppe. Politiet håndterer saken i samarbeid med barne- og familieteamet i politiet, skriver politiet.

Politiet varsler at det blir en pressekonferanse klokken 17 tirsdag ettermiddag.