Politiet advarer om bande: Nye BMW-innbrudd på Vestlandet

I løpet av natten har tyver brutt seg inn i fire biler av merket BMW parkert i samme gate i Bergen sentrum. Ratt, navigasjonsanlegg og annet utstyr er stjålet.

– Vi ser at dette er samme modus som i flere lignende saker over hele landet, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt til NRK

For noen uker siden ble seks BMW-er på Bergen lufthavn Flesland utsatt for lignende innbrudd. Politiet sier at de ikke ser bort fra at de to sakene kan henge sammen.

Siden juni er det registrert over 200 innbrudd i BMW-er i Sør-Norge. Også i Trondheim er det meldt om innbrudd i flere biler av samme merke.

Nå ber Sør-Vest politidistrikt innbyggerne være på vakt.

– Ut fra hvor de var i natt, ser vi ikke bort fra at de kan komme videre sørover, sier operasjonsleder Egil Karlsen i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Hittil er ingen pågrepet for slike innbrudd i Norge, men svensk politi har pågrepet personer som man vet har vært i Norge.

Politiet tror utstyr og deler havner i Øst-Europa.