Politiet advarer mot BMW-bander

Flere titalls biler av merket BMW har den siste uken blitt brutt opp og tømt for dyrt utstyr flere steder i landet. Politiet ber eiere holde øynene åpne.

Den siste uken har minst ti BMW-eiere i Asker og Bærum har fått bilene sine brutt opp, skriver Budstikka. Så sent som i natt fikk politiet i Sør-Tøndelag melding om fem innbrudd, mens det tidligere er meldt om tyverier også ved Oslo Lufthavn og i Bergen.

Politiet mener at det er flere likhetstrekk mellom innbruddene: Tyvene har konsentrert seg om å stjele dyrt utstyr som ratt, kollisjonspute og navigasjonsutstyr.

BREKK: Morten Viktor Myrbostad og kona opplevde at begge deres biler var brutt opp natt til mandag. Foto: privat

Sto parkert inntil husveggen



Da Morten Viktor Myrbostad gikk ut av huset sitt på Snarøya i Bærum i dag tidlig var både konas og hans BMW brutt opp og tømt for utstyr.

– Jeg gikk bort til bilen og så at to vinduer var knust. Jeg ringte politiet med en gang og mens jeg ventet så jeg at også bilen til kona hadde fått det ene vinduet knust, sier Myrbostad til VG.

Les også: Mann (24) oppdaterte Facebook under biljakt

Begge bilene, som er BMWer av nyere årsmodell, stod parkert helt inne ved husveggen.

– De visste akkurat hva de skulle ha tak i. Jeg ringte en kollega på Lørenskog i dag og akkurat det samme hadde skjedd med han, forteller Myrbostad som til daglig jobber som drosjesjafør med bilen som nå er ødelagt.

ETTERFORSKNING: Politiet var raskt på plass hjemme hos Morten Viktor Myrbostad og kona etter at han oppdaget at begge deres BMWer var rundstjålet. Foto: Privat

–Blir dere redde av å tenke på at noen har brutt seg inn i bilene rett utenfor mens dere sov?

– Jeg er ikke så redd av meg, men det er klart det er ubehagelig. Det er viktig at folk er klar over hva det er som skjer. Det virker i alle fall ekstremt godt planlagt, sier Myrbostad til VG.

Jakter BMW-bande



Siden sommeren er det meldt om rundt 200 tyverier i Asker, Bærum, Oslo og Romerike, opplyser politiet til Budstikka. De mener det er flere grupperinger som står bak.

– Det var en bande som herjet i Agder og Telemark i sommer. Så ble det stille en stund, men nå har det blusset opp igjen, sier politioverbetjent Stig Vasbø, som leder etterretnings- og vinningsavsnittet ved Majorstua politistasjon i Oslo til Budstikka.

– Grunnen til at vi nå mener det er flere grupperinger som holder på, er at det skjer tyverier på ulike steder til samme tidspunkt, fortsetter han.

Vill biljakt etter «gammel mann»: – viste seg å være bevæpnet 26-åring

Politioverbetjenten sier at de ser mot Øst-Europa i jakten på tyvene.

– Kommer til å fortsette



Også i Trøndelag har minst åtte BMW-er blitt brutt opp de siste dagene. Politiet opplyser at de har patruljer ute som har som hovedoppgave å se etter mulige innbruddsbander.

– Vi regner med at de kommer til å fortsette en stund til før de eventuelt forflytter seg. Vi ser heller ikke bort ifra at det kan være personer fra det samme miljøet som har brutt seg inn i BMWer andre steder i landet, sier operasjonsleder Bjørn Handegard til VG.

Les også: Sint taxisjåfør krasjet inn i konkurrentens bil

Alle bilene som er brutt opp er av nyere årsmodell og også her vet tyvene nøyaktig hva de skal ta med seg: ratt, instrumentpanel, kollisjonspute og navigasjonsutstyr.

Handegard anbefaler BMW-eiere å følge med på bilene sine, men er klar på at det er en vanskelig oppgave når banden har vist seg å være frekk nok til å bryte seg inn i biler som står helt inntil folks husvegger.

FØLG MED! Politiet i Trøndelag ber BMW-eiere holde et ekstra godt øye med bilene sine fremover. Foto: Privat

Profesjonell bande



I juni gikk politiet ut i Dagbladet og advarte om at en profesjonell «BMW-bande» var på ferde. I midten av september skrev Nordstrands blad at tolv BMW-eiere hadde funnet bilene sine robbet for verdifullt utstyr på Nordstrand på kort tid.

Les også: Havørn fløy inn i bil – satt bom fast

VG har tidligere denne måneden omtalt en rekke bilbrekk på Gardermoen, der sakene ble etterforsket i sammenheng med BMW-bande som har herjet i området.