Politiet advarer mot bedrageribande

Svindlere tar seg inn hos eldre og sier de kommer fra kabel-TV-leverandører. I et tilfelle tappet de offerets bankkonto for 70.000 kroner etter å ha lurt til seg kortinformasjonen.

– De ringer på forhånd og sier de skal sjekke dekoderen eller TV-signalet. Det er én eller to som oppsøker de eldre i etterkant. De kan også ha ID-kort som viser at de kommer fra Get eller Canal Digital, sier politioverbetjent Audun Jevnaker til VG.

I løpet av de siste 14 dagene har Oslo-politiet loggført ti slike saker. De frykter nå at enda flere eldre kan bli rammet av banden i helgen.

– Det er pent kledde menn i 20-årene. De snakker norsk med svensk aksent og de skarrer på r-ene, opplyser Jevnaker.

Ifølge politiet sier bedragerne til ofrene at de må betale for sjekken og at de ikke tar kontanter. De har med seg en falsk kortterminalen som benyttes for å sikre seg PIN-koden. Når ofrene tror de betaler for det utførte arbeidet, så lagres både PIN-kode og kortinformasjon i den falske terminalen. Dermed har bedragerne alt de trenger for å tappe kontoene i neste omgang,

– Disse bedrageriene pågår nå over hele Oslo, sier Jevnaker.

Politiets klare oppfordring er at publikum utviser forsiktighet med hvem de slipper inn i boligen.

– Det er veldig viktig at man ikke betaler dersom man blir oppsøkt av disse personene, påpeker Jevnaker.

Fra enkelte av ofrene har bedragerne klart å tappe kontoen for 60.000-70.000. I andre tilfeller har de bare fått ut 5.000 kroner.

– De tar ut så mye som er mulig, sier Jevnaker.