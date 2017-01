Politiet: 36 personer pågrepet i «Operasjon Kinder»

I all hemmelighet har politiet i Oslo rullet opp en narkotikaliga på Østlandet og pågrepet 36 personer.

Høsten 2015: Seksjonen for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt kraftsamlet en styrke mot gjengmiljøet i hovedstaden. En rekke personer ble blant annet underlagt spaning og kommunikasjonskontroll, ifølge VGs opplysninger.

— Vi har hatt en omfattende satsning siden høsten 2015 som i utgangspunktet er gjengrelatert. Vi har gjennomført en rekke pågripelser og ransakinger, og dette har så langt resultert i betydelige beslag av våpen, cannabis, amfetamin og kontanter, sier politiinspektør Einar Aas ved Seksjonen for organisert kriminalitet til VG.

13 personer i varetekt



I løpet av de siste månedene har politiet pågrepet totalt 36 personer i den alvorlige straffesaken. 13 personer er varetektsfengslet, mens de øvrige er løslatt.

I desember i fjor ble også to mer kjente ansikter siktet i «Operasjon Kinder»: Smuglerkjendis Steinar Lundeby (61) og «Paradise»-Mayoo (26).

Lundeby – eller «Bamse» som han kalles – ble tatt med 16 kilo hasj i bilen, mens «Paradise»-Mayoo ble fengslet på julaften etter å ha blitt pågrepet sammen med lillebrødrene sin.

Torsdag kveld slo politiet til på nytt – og pågrep to medlemmer av A-gjengen: en 37 år gammel norsk-pakistaner og en 36 år gammel nordmann.

De to mennene er godt kjent for politiet fra tidligere saker – og ble varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett fredag. Begge nekter straffskyld.

SIKTET I SAKEN: Spritsmugler Steinar Lundeby (61). Foto: Espen Braata

I den samme aksjonen ble ytterligere fire personer pågrepet, men de vil bli løslatt.

Fredag kveld ble ytterligere to personer pågrepet. De vil blir avhørt i løpet av helgen og vurdert fremstilt for varetektsfengsling mandag.



I løpet av den halvannet år lange etterforskningen har politiet tatt en rekke beslag:

** 11 skytevåpen.

** 180 kilo cannabis.

** 45 kilo amfetamin.

** Nesten fem millioner kroner i kontanter.

Gjengmedlem (37) dømt en rekke ganger



37-åringen har vært sentral i den såkalte A-gjengen fra 2000. Han har vært innblandet i en rekke alvorlige voldsepisoder i gjengmiljøet, og gikk ifølge flere av dommene mot ham ofte med ladd våpen.

37-åringen er straffedømt en rekke ganger tidligere, for både narkotikaforbrytelser, vold og våpenbesittelse. Han ble blant annet dømt for drapsforsøk mot en sentral person i den såkalte B-gjengen i 2000.

I 2008 ble han dømt til 13 års fengsel for innførsel av 30 kilo amfetamin, oppbevaring av 58 kilo amfetamin og brudd på våpenloven. Han hadde derimot sittet over to år i varetekt, slik at soningen ble avkortet.

I en leilighet 37-åringen hadde nøkkel til, fant politiet et helt arsenal av kraftige automatvåpen. Blant annet to såkalte «kalashnikov»-AK-47, en «skorpion» maskinpistol, en uzi maskinpistol, et AG3 automatgevær og en gammel Husqvarna-maskinpistol.

Imidlertid fant retten det ikke bevist at det var 37-åringen som eide disse våpnene, og han ble bare dømt for besittelse av Smith & Wesson-revolvere.

SIKTET I SAKEN: Mayoo Indiran (26) fra realityprogrammet «Paradise hotel». Foto: Trond Solberg

Han skal også ifølge politiet ha stått bak et ran av et medlem av en marokkansk hasjliga med sete i Nederland, men er ikke domfelt for dette. Ranet var en del av det som ble betegnet som en krig i det kriminelle miljøet.

– Han nekter straffksyld, sier 37-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bergum Pedersen, til VG.

Nekter straffskyld



36-åringen har vært en del av miljøet rundt A-gjengen siden slutten av 90-tallet, og blir i flere dommer beskrevet som en nær venn av flere lederskikkelser i gjengen.

Han er i likhet med mange i miljøet dømt for vold, men er ikke tidligere straffedømt for større narkotikaforbrytelser.

– Han nekter straffksyld, sier 36-åringens forsvarer, advokat Waqar Malik, til VG.

I forbindelse med pågripelsen tok politiet beslag i en større mengde amfetamin i boligen deres.

Begge de to mennene nekter straffskyld.