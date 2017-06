Politibetjentene fant Pimsiri, sønnen og den drapstiltalte ektemannen:  – Vi ble nødt til å bevæpne oss

Politiet fikk melding om husbråk. Det som møtte dem i leiligheten til Pimsiri og den nå drapstiltalte 59-åringen, var masse blod og livløse kropper.

– Jeg føler en dyp anger. Jeg beklager overfor alle, sa 59-åringen da han møtte i retten mandag med alvorlige skader i ansiktet og store talevansker.

28. august i fjor feiret Petchngam Songngam (12) bursdagen sin for første gang. Han og vennene hadde lekt og kost seg i det fine været og spist vårruller som moren Pimsiri (37) hadde laget sammen med venninner fra thaimiljøet i Kirkenes.

Funnet på tiltaltes PC: «Å drepe sin Thai kone»

MOR OG SØNN: Pimsiri Songngam (37) og sønnen Petchngam ble funnet skutt og drept i leiligheten sin i Kirkenes. Denne uken går rettssaken mot den drapstiltalte ektemannen. Foto: Andrea Gjestvang , VG

Bursdagen ble ikke feiret i egen hage. Hjemme i leiligheten var Pimsiris 59 år gamle ektemann alene. Han var ikke invitert i bursdagen.

Mandag møtte han i Øst-Finnmark tingrett tiltalt for å ha drept Petchngam og Pimsiri natt til 29. august 2016.

– Herregud

Klokken 03.13 fikk politiet i Kirkenes inn en melding om husbråk fra en nabo. To unge politibetjenter satt på arrestvakt. De forklarte i retten at de rykket umiddelbart ut til leiligheten som ligger en kort kjøretur fra politistasjonen.

Det som møtte dem i leiligheten, var så mye mer enn husbråk. De ropte at de var fra politiet da de sto på utsiden av den ulåste døren, men fikk ikke svar. Den ene politibetjenten fortalte i retten at hun hørte høye hveselyder. Hun trodde først at en hund var blitt alvorlig skadet.

Moren til Pimsiri: – Jeg er fortsatt glad i ham

PAKKET: Her ser man stua i leiligheten. Pimsiri skal ha brukt de siste dagene av sitt liv på å pakke. Hun skulle flytte inn i en leilighet på et krisesenter dagen etter drapet. Foto: Politiet

De gikk så inn i leiligheten. Det var blod overalt og de tre personene var svært alvorlige skadet. De fryktet at de kunne være andre gjerningspersoner i huset.

– Det første jeg tenkte var «herregud», sa politibetjent Linda Merethe Knaplund og fortalte videre at hun følte adrenalinet pumpe gjennom kroppen.

Da de skjønte alvoret, meldte de fra til ambulansen over sambandet.

– Vi ble nødt til å bevæpne oss, skadene var så alvorlige, sa Knaplund, som sa at de passer på å legge alle i stabilt sideleie.

ÅSTED: Politibetjentene som først kom til leiligheten, fortalte i retten mandag om et svært blodig åsted. Pilen på bildet viser inn til soverommet hvor Pimsiri og Petchngam ble funnet drept. Foto: Politiet

Dårlig økonomi

Klokken 22 på kvelden skal Pimsiri og sønnen ha kommet hjem fra bursdagsfesten. Da skal 59-åringen ha våknet, men fort lagt seg til å sove igjen.

Deretter våknet han i 03-tiden. Da skal han ha funnet Pimsiri i stuen mens hun pakket ned ting han hevder var hans.

Ekteskapet hadde lenge vært turbulent og Pimsiri hadde brukt de siste dagene på å flytte ut. 59-åringen forklarte i retten at også han ville ha henne ut av leiligheten.

Økonomien var dårlig og den tiltalte hevder at Pimsiri ikke bidro med å betale regninger. Dette var et konstant «gnagsår» i forholdet. 59-åringen hadde lenge vært uten arbeid etter at han mistet jobben i Sydvaranger Gruve senhøsten 2015. Han hadde også opparbeidet seg en spillegjeld på nettet.

Et siste farvel: Pimsiri og Petchngam ble kremert i Bangkok

Han forklarte i retten mandag at det var tungt å miste jobben i gruven.

– Jeg prøvde å se i avisene etter arbeid. Jeg var også hos NAV. Det er vanskelig å få seg jobb når man er såpass gammel, forklarte 59-åringen som har fått alvorlige skader i ansiktet etter at han forsøkte å ta sitt eget liv etter at han skal ha drept stesønnen og kona.

PATRON: Tiltalte forklarte i retten at han ville ha Pimsiri ut av leiligheten fordi hun ikke bidro med å betale regninger. Pimsiri hadde begynt å pakke, og ville selv ut. Pilen på bildet viser til en haglpatron. Foto: Politiet

20 minutter

59-åringen husker at han hentet en hagle i boden, men forklarte i retten at han bare skulle skremme Pimsiri. «Planen var aldri å drepe», sa mannen, som forklarte at han ikke husker å ha avfyrt de tre skuddene. Dermed erkjenner han heller ikke straffskyld for drap, men forklarte at «det må jo ha vært meg».

Pimsiri døde ifølge obduksjonsrapporten momentant av skuddet fra kloss hold. Petchngam var i live da politiet kom til stede, og de valgte dermed å prioritere å gi ham hjelp først, deretter den nå tiltalte 59-åringen.

Politikvinnen forklarte at hun kjørte den første ambulansen til sykehuset. På vei tilbake møtte hun den andre ambulansen med 59-åringen. Tilbake i leiligheten hadde en lege erklært Pimsiri dø.

– Fra vi fikk meldingen på politistasjonen gikk det 20 minutter til Petchngam var på sykehuset, forklarte politikvinnen.12-åringen ble erklært død på Kirkenes sykehus halvannen time senere.

