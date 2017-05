Plukket 4000 måkeegg - må i fengsel

En 58 år gammel trønder plukket opp mot 4000 egg fra fredede måker. Nå blir det straff og bot.

Dommen ble avsagt i Inntrøndelag tingrett 11. mai.

Anklagen mot trønderen var at han i perioden 1. mai 2012 – 30. mai 2015 på Frosta sanket han sammen med sine ansatte i egen næringsvirksomhet til sammen opp mot 4000 egg av arten fiskemåke.

Den arten er fredet fordi den regnes som en truet fugleart.

Serverte egg og suppe



Trønderen drev egen restaurant der han hadde måkeegg og brenneneslesuppe på menyen.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 8 måneder hvorav 120 dager gjøres betinget med en prøvetid på 2 år.

Videre la aktor ned påstand om at tiltalte dømmes til å tåle inndragning av utbytte med et beløp oppad begrenset til kr. 50.000, samt idømmes sakskostnader etter rettens skjønn.

58-åringen nektet straffskyld og hevdet at han ikke visste at fiskemåkene han hadde sanket egg fra var fredet og at sanking av egg var svært regulert.

Det var ikke noe retten la avgjørende vekt på i sin vurdering av 58-åringens brudd på naturmangfoldsloven.

– Må følge loven



– Det må på generelt grunnlag legges til grunn at en person som gir seg inn i en virksomhet i form av utøvelse av jakt og eggsanking, til enhver tid må forsikre seg om at virksomheten drives innenfor lovens rammer. Det skal svært mye til for at en uvitenhet om endringer i rammeverket for virksomheten da skal kunne anses som en unnskyldelig rettsvillfarelse eller aktsom rettsuvitenhet, står det i dommen.

Retten mente likevel at aktors forslag til straff på åtte måneder ble for strengt. Bakgrunnen var blant annet at retten ikke mener det ble bevist at 58-åringens virksomhet har påført uopprettelig skade på fiskemåkebestanden.

45-åringen ble dømt til 45 dagers ubetinget fengsel.

Han må også betale en klekkelig bot på 20.000 kroner, inndragning av 5000 kroner, og må til sist betale saksomkostninger på 2000 kroner.