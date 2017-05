Plasserte falsk bombe ved Blindern og skjøt seg i foten: Ville bare beholde jobben

Den 37 år gamle tidligere vekteren som er tiltalt for å ha utplassert en falsk bombe på Blindern, erkjenner straffskyld for falsk anmeldelse og misbruk av nødsignal.

I retten mandag forklarte 37-åringen at han iscenesatte nødsituasjonen fordi han var redd for å bli avslørt etter et vådeskudd - og miste jobben.

Det var natt til 5. august 2015 at vekteren ringte politiet og fortalte at han var blitt beskutt og hadde sett noen plassere noe mistenkelig på Universitetet i Oslo.

Saken vakte voldsom oppmerksomhet i alle landets medier: Bombegruppen ble tilkalt, PST og Kripos involverte seg, Justis- og beredskapsdepartementet styrket beredskapen og Universitetet i Oslo (UiO) sendte alle hjem, stengte av området en halv dag og satte krisestab. I tillegg ble det innført flyforbudssone over Blindern.

Dagen etter ble vekteren siktet for falsk forklaring. Samme dag ble han suspendert fra sin stilling, etter selv å ha iscenesatt skytingen og utplassert en falsk bombe på Blindern.

I dag startet rettssaken mot den tidligere vekteren, som går over to dager. Han er tiltalt for fire forhold: Trusler, fordi han utplasserte bombeetterligningen, falsk anmeldelse, misbruk av nødsignal og besittelse av en startpistol.

38-åringen erkjenner straffskyld for falsk anmeldelse, misbruk av nødsignal og besittelse av en startpistol. Punktet som dreier seg om trusler, nekter han straffskyld for.

– Jeg beklager. Jeg sa feil til politiet. Men jeg var redd, og visste ikke hva jeg skulle gjøre, sa 37-åringen i retten.

I sin egen forklaring sa den tidligere Blindern-vekteren at han den aktuelle natten tok med seg en startpistol på jobb. Årsaken skal ha vært at han følte seg utrygg, etter å ha blitt utsatt for overfall i forbindelse med jobben to ganger tidligere.

– Den natten tenkte jeg å se hvordan revolveren funket. Jeg fant noen patroner i en jakke, ladet startpistolen, og skjøt fire-fem skudd. Det siste skuddet eksploderte i hånden min, og jeg fikk en prosjektilskade på underarmen og i pannen. Det oppsto også et brennmerke på vaktbrikken min. Jeg fikk panikk, sier han.

Han sier han var redd for reaksjoner, og for å miste jobben, og at han derfor fant på en dekkhistorie: At to ukjente hadde overfalt ham, og at de hadde plassert en mistenkelig gjenstand på universitetet.

– Jeg tenkte ikke at det skulle bli en så stor historie. Jeg mente ikke å skape frykt. Jeg ville bare beholde jobben min, sier han.

Ifølge den tidligere vekteren selv lå den bombeliknende gjenstanden i bilen hans. Han sa han hadde funnet gjenstanden, som blant annet besto av plastelina, et kretskort og noen ledninger, i forbindelse med en tidligere vekterrunde.

Planen skal ha vært å bruke den falske bomben i forbindelse med painball-spill.

Oslo-politiets stabssjef Johan Fredriksen har tidligere sagt til NTB at gjenstanden, som ble funnet nær Apalveien og kjemibygningen, var laget av flere av de samme delene som brukes for å lage bomber.

I retten kom det frem at tiltalte i dagene før hendelsen hadde googlet hvordan en C4 bombe ser ut.

Aktor Kari Kirkhorn stilte spørsmål ved flere forhold tiltaltes forklaring. Blant annet pekte hun på at kriminaltekniske undersøkelser viste at patronene vekteren sier han fant i en jakke på Blindern tidligere på kvelden, var blitt modifisert.

Hjemme hos vekteren ble det senere funnet patroner av samme type, men da ikke modifiserte.

Kirkhorn pekte også på at tiltalte i forkant av hendelsen hadde googlet hvordan skuddsår ser ut. Han svarte da at google-søkene var knyttet til en lydbok han hadde hørt på.