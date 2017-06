VADSØ (VG) Moren til Pimsiri (37) sier at hun har tilgitt den drapstiltalte 59-åringen, men hun savner datteren og barnebarnet Petchngam.

Mandag startet rettssaken mot den 59 år gamle mannen som er tiltalt for å ha skutt og drept kona Pimsiri Songngam (37) og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam 29. august i fjor.

59-åringen forklarte han ikke husker at han skjøt de to, og nekter derfor straffskyld for drap. På spørsmål om hvordan de to ble drept, forklarte han for retten at «det må jo ha vært meg som gjorde det», men var klart på at han ikke hadde noe ønske om å drepe den natten.

– Jeg må bare få si at jeg beklager overfor alle for hva som har skjedd. Jeg føler den dypeste anger, sa 59-åringen under sin forklaring.

HUSKER IKKE DRAPENE: – Jeg skulle skremme henne

TEMPEL I BANGKOK: I slutten av september i fjor tok familien et siste farvel med Petchngam og Pimsiri i et buddhistisk tempel i Bangkok. Foto: Andrea Gjestvang , VG

Stort savn

Da Pimsiri og Petchngam ble drept langt hjemmefra i fjor, var det svært viktig for familien å komme til Norge for å følge kisten tilbake til Bangkok.

KREMERT I BANGKOK: Pimsiri og Petchngam ble kremert sammen i et tempel i Bangkok. Foto: Andrea Gjestvang , VG

I slutten av september i fjor tok familien et siste farvel da mor og sønn ble kremert sammen ved buddhisttempelet Wat Nong Pakchi i Bangkok.

Det regnet og tordnet kraftig under den følelsesladede seremonien. Alle de fremmøtte tok farvel ved å legge blomster ved kistene som var bundet sammen med et gullbånd, skrev VG da.

Mandag var moren og broren til Pimsiri tilbake i Nord-Norge, nærmere bestemt i Vadsø i Øst-Finnmark tingrett. De satt sammen med sin bistandsadvokat, samt tolk og representanter fra det thailandske konsulatet. Foran dem satt Pimsiris tidligere ektemann og Petchngams stefar, 59-åringen som er tiltalt for dobbeltdrapet.

– Vi savner dem veldig. Vi er såret og vil aldri glemme dem, sier de to til VG.

Moren Natthapol Songngam og broren Saraphee Songngam sier de ønsket å følge saken for å se at rettssaken gikk rettferdig for seg.

– Nå er det loven som bestemmer. Jeg ønsker rettferdighet, sier moren.

ET SISTE FARVEL: Her tar familien farvel med Pim (37) og Bel (12)

Tilgir 59-åringen

Den tiltalte 59-åringen forsøkte å ta sitt eget liv etter at han skal ha skutt kona og stesønnen. Da han møtte i retten hadde han synlige skader etter dette, og hadde store taleproblemer. Han fikk også næring intravenøst i rettssalen.

– Hva tenker dere om den tiltalte?

– Jeg er hverken sur eller sint på ham. Jeg tilgir ham. Vi lar loven bestemme, sier moren.

– Personlig er jeg ikke sint på ham, jeg tilgir ham også, sier broren.

Moren forteller at hun har fortalt 59-åringen at hun fortsatt føler kjærlighet overfor ham.

– Han vet jeg fortsatt er glad i ham og at det ikke er noe vondt mellom oss to, sier hun.

VADSØ: Aktor Torstein Lindquister startet dagen med å lese opp drapstiltalen mot den 59 år gamle mannen fra Kirkenes, som forsvares av Stein Rønning. Rettssaken går fram til fredag i Øst-Finnmark tingrett i Vadsø. Foto: Jan-morten Bjørnbakk , NTB scanpix

Bistandsadvokat Edel Hennie Olsen opplyser til VG at Pimsiris mor og far krever 400.000 kroner i oppreisning, samt at Petchngams far krever 200.000 kroner i oppreisning. Familien krever også erstattet gravferdsutgifter, også innebærende kostnadene til å følge kisten fra Norge til Thailand.

BAKGRUNN: Hvert tredje partnerdrap-offer hadde politikontakt

Ble ikke invitert i bursdag

Pimsiri hadde i dagene forut for drapet pakket sakene sine, og fått en leilighet på et krisesenter i Kirkenes, ved navn Norasenteret. Dette sier tiltalte han ikke visste om. Pimsiri skal ha hatt planer om å flytte ut dagen etter drapet.

59-åringen forklarte i retten at han ville kaste Pimsiri ut av leiligheten fordi hun ikke bidro med å betale regninger samt at han følte at han var som luft for henne.

Dagen før drapet feiret Petchngam sin 12-års dag. 59-åringen forklarte for retten i dag at han ikke var invitert.

Han fortalte at han synes dette var rart, og at han ble såret og skuffet. Da Pimsiri og stesønnen kom tilbake til leiligheten i 22-tiden, hadde han lagt seg. Midt på natten skal han ha skutt og drept de to.

Drap i Kirkenes. Pimsiri Songngam (39) og sønnen Petchngam (12) drept. 59-årig mann og stefar siktet. Krimteknikere i arbeid på drapsstedet. Foto: TERJE Mortensen, VG Foto: Terje Mortensen , VG

Tiltalte hevder at da han våknet midt på natten, drev Pimsiri med å pakke ned hans arvegods, blant annet krystallglass.

– Hva følte du da du så tingene som hun hadde pakket ned? spurte aktor.

– Jeg ble sint og skuffet, svarte 59-åringen, som forklarte at han etter å ha sett Pimsiri pakke ned tingene hans, gikk og hentet haglen i boden.

Han hevder han kun skulle bruke den til å skremme Pimsiri. Det var aldri planen å drepe, noe han også hevder at ikke husker å ha gjort.

TYDELIGE SKADER: Den tiltalte 59-åringen lå i lengre tid på sykehus etter drapene. Han forsøkte å ta sitt eget liv etter at han skal ha skutt kona og stesønnen. I dag fikk han næring fra dette denne posen. Foto: Ådne Husby Sandnes, , VG

– Hadde du samtaler med henne om at du skulle avslutte det for alle sammen? spurte aktor.

– Nei, det var det aldri snakk om, svarer 59-åringen.