Person funnet død på øy i Oslo: Betegnes som drap

NAKHOLMEN (VG) En person er bekreftet død etter en voldshendelse på Nakholmen i Oslofjorden. Politiet sier personen ble drept.

Sent onsdag kveld bekreftet operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt overfor VG at en person er funnet død etter en voldshendelse på Nakholmen sent onsdag kveld. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.15.

– En person er pågrepet etter hendelsen, og vi er på stedet med flere patruljer, sier Aune til VG.

Hun ønsker foreløpig ikke å si noe om hendelsesforløpet. Hendelsen har skjedd utendørs, i nærheten av eller ved fergekaia på øya, opplyser Aune.

– Det er brukt en gjenstand til å utføre denne hendelsen, men vi ønsker ikke å gå inn på hva slags.

I 09-tiden sier politiet i en pressemelding at de etterforsker saken som et drap. Det er innkalt til pressekonferanse på politihuset i Oslo torsdag formiddag.

VG var på plass på Nakholmen natt til torsdag. I 08-tiden torsdag morgen har politiet sperret av flere store områder på øya. De har sikret seg flere spor som er plassert i bevisbokser på brygga.

JOBBER PÅ STEDET: Krimteknikere avbildet i arbeid ved en brygge på Nakholmen utenfor Oslo torsdag morgen. Foto: Ådne Husby Sandnes , VG





Flere vitner

Ved hjelp av en politibåt og en av brannvesenets båter, ankom politiet øya syv minutter etter at de mottok meldingen. Helsepersonell tok seg til Nakholmen i luftambulanse. Nesten tyve minutter senere, 21.40, ble den antatte gjerningspersonen pågrepet.

Det skal ifølge operasjonslederen ha vært vitner til hendelsen. Operasjonslederen kan ikke si noe om hvordan vitnene opplevde situasjonen frem til personen ble pågrepet.

– Det har vært flere vitner på stedet, men utover det vet jeg ikke hva slags involvering i hendelsen de har hatt.

Politiet foretar nå tekniske undersøkelser på stedet. Aune i Oslo-politiet kjenner ikke til hva den antatte gjerningspersonen blir siktet for eller om vedkommende har fått oppnevnt en forsvarer.

Det vil trolig ikke bli gjennomført avhør av vedkommende før i morgen tidlig, opplyser Aune.

Fergen fikk beskjed om å snu

Nakholmen er populær sommerdestinasjon og det finnes i underkant av 200 private hytter på øya. Flere ganger daglig går det en ferge til øya, som ligger cirka tre kilometer unna Rådhusplassen i hovedstaden.

Pressevakt i Ruter, Øystein Dahlen Johansen, sier til VG at de kjenner til hendelsen på Nakholmen.

POLITIBÅT: Politiets båt ved Nakholmen natt til torsdag, der en person er funnet død etter en voldshendelse. Magnus Newth , VG

– Politiet tok beskjed med oss med et ønske om at båten ikke skulle legge til kai klokken 22.38. Vi tok så kontakt med båten, som ikke la til, men fortsatte til Hovedøya og deretter til Aker Brygge.

– Vet du om de om bord så noe av det som skjedde?

– Det kjenner jeg ikke til, svarer Dahlen Johansen.