«Paradise»-Mayoo siktet i grov narkotikasak: Pågrepet på julaften

Etter at politiet pågrep «Paradise Hotel»-Mayoo (26) og to yngre brødre på selveste julaften hjemme i Lørenskog, vil heller ikke TV3 ha noe mer med han å gjøre.

Etter planen skulle fjorårets reality-deltaker også være involvert i årets sesong.

– Det er riktig at Mayoo skulle være med som webreporter i noen innslag på Viafree i forbindelse med den nye sesongen av «Paradise Hotel», men dette prosjektet er nå lagt på is, bekrefter pressesjef i TV3, Line Vee Hanum, til VG.

Etter det VG får opplyst, saumfarte etterforskere fra Oslo politidistrikt boligen til 26-åringen julaften og tok beslag i en betydelig mengde med narkotika.

Parallelt med ransakingen ble Mayoo Indiran umiddelbart kjørt til sentralarresten ved politihuset i Oslo. To dager senere – på julaften – ble 26-åringen fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Han er siktet for grov narkotikaforbrytelse med en strafferammen på 21 år fengsel.

– Han nekter straffskyld, og han håper at relasjonene han har ute ikke blir skadelidende som følge av dette, sier 26-åringens forsvarer, Inam Ghous Ali, til VG.

BISTÅR: Realitystjernens forsvarer, Inam Ghous Ali. Foto: NTB/SCANPIX

Forsvareren ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Etter det VG kjenner til ble TV3 i romjulen oppmerksom på at Mayoo Indirian - som altså deltok i fjorårets «Paradise Hotel» og i årets sesong skulle være webreporter - var pågrepet av politiet i forbindelse med innledende opptak til årets sesong av reality-serien.

Det ble det av åpenbare grunner ingenting av.

– Vi syns selvsagt det er veldig leit at en tidligere deltaker i et av våre programmer er involvert i en så alvorlig sak, enten han er skyldig eller ikke, sier Line Vee Hanum i TV3.

Innspillingen av TV3s realityserie skjer normalt fra januar til mars i Mexico.

– Stort kvantum narkotika



Den 26 år gamle TV-kjendisen ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. I forbindelse med aksjonen ble også realitystjernenes to yngre brødre pågrepet.

De er også siktet for grov narkotikaforbrytelse.

«Det er også beslaglagt et oppsiktsvekkende stort kvantum narkotika på bopelen der siktede har bodd sammen med sine to medsiktede søsken.», står det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Ifølge VGs opplysninger, er det foreløpig uklart hvilken type narkotika som er tatt i beslag, men det dreier seg om hvitt pulver som vil bli analysert.

Retten mener realitystjernen visste at det ble oppbevart en betydelig mengde narkotika i kjellerleiligheten hvor han bodde sammen med brødrene.

Etter at politiet fortalte ham litt om saken i avhør, skal Mayoo Indiran, ifølge fengslingskjennelsen, ha uttrykt følgende:

« ... forstår at det kan være noe med narkotika inne i bildet og at dette er funnet hjemme hos han, eller noe sånn.»

Domstolen: Svært profesjonelt opplegg



Realitystjernen skal ha vært sjåfør av en bil i forkant av en narkotikaoverlevering 22. desember i fjor – uvitende om at spanere fra Seksjon for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt fulgte dem.

«Siktedes relativt omfattende bevegelser kort tid før pågripelsen sammenholdt med størrelsen av beslaget, viser klart at man står overfor et svært profesjonelt opplegg.», står det i fengslingskjennelsen.

Kort tid etter den aktuelle overleveringen ble de tre brødrene pågrepet.

Mayoo Indiran fra Lørenskog på Romerike ble rikskjendis etter sin deltagelse i forrige sesongs utgave av TV3-programmet «Paradise Hotel», og han har i ettertid vært profilert i en rekke medier og blant annet deltatt i flere episoder av VGTV-programmet «Panelet».

Til vanlig arbeider han på en skole i Oslo.

I et intervju med VGTV, som ble publisert samme dag som pågripelsen, uttalte 26-åringen følgende på spørsmål om hva han mente var årets sitat:

– Livet er et lære, man må alltid lære.

Sitatet stammer fra ham selv i episode 12 av «Paradise Hotel 2016».

Politiaksjonen like før julaften skjedde på bursdagen til en av Mayoos brødre. 24-åringen oppga at han var vekter i NOKAS da han ble fremstilt for fengsling i retten på julaften.

– Han svarte ja på spørsmålet om han erkjente straffskyld, forteller advokat Truls Dramer som var oppnevnt som forsvarer i forbindelse med fengslingsmøtet.

Senere har 24-åringen bedt om å få Trygve Staff som forsvarer. Han har ikke besvart VGs henvendelser.

Lillebror nekter skyld

Selv om 24-åringen har tatt på seg skylden, mener retten det er usannsynlig at de andre brødrene ikke visste at det ble oppbevart narkotika der.

Den yngste av de tre brødrene hevdet at han ikke kjente til narkotikaen da han ble pågrepet. Han ble imidlertid ikke trodd av retten, som påpekte at han var sjåfør av den ene bilen som står sentralt i saken og oppholdt seg sammen med søsknene i tiden før de fikk overlevert narkotikaen.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Jeg besøkte ham senest i går og han forteller at han ikke hadde noen kunnskap om dette, sier 20-åringens forsvarer, Heidi Ysen.

Politiinspektør og leder av Seksjonen for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt, Einar Aas, opplyser til VG at de har foretatt en del pågripelser og fengslinger som har resultert i beslag av betydelige mengder narkotika.

Aas ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.