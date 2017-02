«Paradise»-Mayoo løslatt fra fengsel

I syv uker har «Paradise»-Mayoo (26) vært isolert på en celle i Ullersmo fengsel, anklaget for grove narkotikaforbrytelser. Nå er 26-åringen løslatt.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

VG møtte realitystjernen i Oslo sentrum få timer etter at han forlot sikkerhetsfengselet i Ullensaker kommune i Akershus. Til tross for den alvorlige straffesaken som politiet har reist mot ham, er det karakteristiske smilet fortsatt på plass.

– En fengselsbetjent kom inn på cella og fortalte at jeg ble sittende i fire nye uker. Da ba jeg om å få ringe advokaten min, men så sa hun: «Det kan du gjøre, og så forteller du at du er løslatt», sier 26-åringen.

– Jeg ble utrolig lykkelig og kjempeglad.

Mayoo Indiran fra Lørenskog ble rikskjendis i fjor i forbindelse med sin deltakelse i realityprogrammet «Paradise hotel» på TV3. Et halvt år senere var livet snudd på hodet.

22. desember i fjor: Realitystjernen og noen venner kjørte til Elkjøp på Lørenskog i Akershus for å handle julegaver. Da 26-åringen gikk ut av bilen, parkerte fire sivile politibiler rundt ham.

– Jeg lurte på om jeg hadde kjørt for fort, men visste at det ikke var riktig. «Du er herved pågrepet», sa en av dem til meg, sier «Paradise»-Mayoo.

Politiet plasserte 26-åringen bak i en av bilene og kjørte mot Oslo og sentralarresten ved politihuset på Grønland.

– Jeg var sjokkert, men tok det positivt som den positive personen jeg er, sier han.

– Slik startet reisen jeg nå har vært gjennom.

Fengslet på julaften

Da 26-åringen ankom sentralarresten ble han kjent med den alvorlige siktelsen om grov narkotikakriminalitet. På julaften ble han varetektsfengslet i fire uker, fullstendig isolert fra omverdenen.

– Jeg forsto da at dette ville ta noen uker. Jeg har aldri vært straffedømt tidligere eller vært i fengsel, så det var veldig spesielt, sier «Paradise»-Mayoo.

Etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett ble han fraktet til Ullersmo fengsel i Akershus.

Parallelt med pågripelsen saumfarte etterforskere kjellerleiligheten hans i Lørenskog og tok beslag i titalls kilo med amfetamin, får VG opplyst. I tillegg ble 26-åringens to yngre brødre pågrepet og siktet i samme sak.

Politiet mener realitystjernen kjørte en bil som knyttes til en narkotikaoverlevering få timer før han ble pågrepet. I avhør skal 26-åringen ha gitt uttrykk for at han trodde saken dreide seg om «narkotika eller noe» etter å ha fått detaljer rundt etterforskningen fra politiet.

Realitystjernen er tydelig på at han ikke ønsker å kommentere detaljer i saken siden den fortsatt er under etterforskning.

– Jeg er fornøyd med at min klient er løslatt i den saken her. Det er en grunn til at han nå er løslatt, og det er fordi at mistankegrunnlaget mot ham er svekket, sier 26-åringens forsvarsadvokat, Inam Ghous Ali, til VG.

Etterforskningen mot realitystjernen er et delresultat av en hemmelig etterforskning av Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt startet høsten 2015.

Totalt 36 personer er pågrepet i etterforskningen som har fått kallenavnet «Operasjon Kinder», deriblant smuglerkjendis Steinar Lundeby (61) og to sentrale medlemmer av den kriminelle A-gjengen.

I tillegg har politiet tatt beslag i 11 skytevåpen, 180 kilo cannabis, 45 kilo amfetamin og nesten fem millioner kroner i kontanter.

LØSLATT: Mayoo Indiran er ute av varetekt og er her sammen med sin advokat Inam Ghous Ali på hans kontor. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Håper på å bli frifunnet

Realitystjernen nekter straffskyld og er krystallklar på at politiets etterforskning vil vise at han ikke har noen bånd til narkotikakriminalitet.

– Folk tror at jeg blir dømt til 21 års fengsel, men det er ikke jeg som bestemmer straffen – det er det retten som skal gjøre. Men: Jeg håper på å bli frifunnet, sier «Paradise»-Mayoo.

26-åringen forteller at oppholdet i Ullersmo fengsel i perioder har vært veldig tøft, fullstendig isolert fra familie og venner.

– Det har vært noen veldig tunge dager. Jeg har vært bekymret for moren og faren min, og brødrene mine som også ble pågrepet. Det var ikke slik julen vår skulle bli, men det går ikke alltid som man planlegger. Forsvareren min har også vært psykologen min, sier han.

Tiden som innelåst varetektsfange har realitykjendisen brukt til å lese bøker, skrive notater og trening – samt underholdt medfanger og lagd mat.

– Jeg er flink til å tilpasse meg situasjoner og lage nye rutiner – og jeg føler livet mitt har gått «from paradise to prisen», eller fra himmel til helvete. Det var uvirkelig, sier han, og påpeker at likheten mellom «Paradise hotel» og fengselslivet er slående.

– Man er stengt inne begge steder. Det er kontrollerte besøk. Og man har bevegelsesfrihet. Det bygges også allianser begge steder hvor man spiller på tillit. Fengsel er virkelighetens «Gangsters paradise».

Hjem til Lørenskog

Realitykjendisen føler også at han har lært mye om seg selv i løpet av syv uker i varetekt, og han forteller at han heretter vil sette mer pris på livet i frihet.

– Man setter ikke pris på livet på utsiden før man har vært på innsiden. Jeg angrer veldig på at jeg ikke har vært mer sammen med familien min. Jeg har også funnet ut av hvem som er mine virkelige venner på utsiden og hvem som er «slangene».

Etter løslatelsen fredag ettermiddag dro «Paradise»-Mayoo først til forsvareren sin, så til familien hjemme i Lørenskog. Der ventet tårer fra moren og faren – og ham selv.

I forkant av pågripelsen var 26-åringen involvert i årets sesong av «Paradise hotel», som webreporter. Disse planene er nå lagt på is, ifølge TV3.

– Jeg har full forståelse for at de ikke ønsker et samarbeid, men jeg vet at de vil angre, siden de mister en god arbeidstager. Nå er jeg ute, og jeg skal kjempe herfra. Når man lukker én dør, så åpnes flere, sier han.

– Men hvorfor skal vi tro at du er uskyldig?

– De som kjenner meg vet at har moral, gode holdninger og prinsipper i livet, svarer han.

– Hvis folk tror på det de leser, så er det på grunn av deres uvitenhet. De som ikke tror på det de leser, stoler på sin viten.

Nå venter rolige dager med familien på Lørenskog og trening.

Politiadvokat Jorid Kile ved Seksjonen for organisert kriminalitet opplyser til VG at vilkårene for videre varetektsfengsling av 26-åringen ikke lenger ble ansett for å være oppfylt.

– Men vi etterforsker fortsatt opp mot beslaget som ble tatt, sier politiadvokaten.