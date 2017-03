Pål Enger dømt for kunsttyveri: Nye bevis gjenåpner saken

Kunsttyven Pål Enger (49) ble i fjor dømt til fengsel for kunsttyveri. Nå har nye bevis dukket opp – og straffen mot 49-åringen skal vurderes på nytt.

Det har Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker besluttet enstemmig i en fersk avgjørelse.

Det var i mars i fjor at den 49 år gamle kunsttyven ble dømt til to års fengsel for tyveri av 15 kunstverk av blant andre Pushwagner, Vebjørn Sand og Camilla Grythe fra galleriet Fine Art i Oslo.

Under hovedforhandlingen i Oslo tingrett erkjente 49-åringen å ha stjålet fem kunstverk, men at han hadde hatt for liten tid til å rulle sammen 15 kunstverk.

Tingretten festet ikke lit til kunsttyvens forklaring og dømte ham for tyveri av alle verkene.

Forsvarer fikk ny informasjon



Et halvt år etter domfellelsen fikk kunsttyvens forsvarer, advokat Fridtjof Feydt, opplysninger som kunne kaste nytt lys over saken:

NEKTER STRAFFSKYLD: Imran Saber (39) stiller seg uforstående til anklagene om heleri av kunstverk. Foto: Markus Aarstad

Pål Enger var dømt for tyveri av blant annet to Pushwagner-verker med tittelen «Nightlife». Nå var begge disse verkene kommet til rette i en helerisak mot Toska-vennen, Imran Saber (39), og en Vestfold-mann i 50-årene.

En etterforsker i denne helerisaken konkluderte med at kunstverkene stammet fra tyveriet ved Fine Art i Oslo – noe som etter all sannsynlighet er feil.

Årsak: Vitneforklaringer og kvitteringer i helerisaken viser at ett av verkene ble kjøpt av Imran Saber én måned før tyveriet i desember 2015.

«Det kan derfor ikke være tvil om at Pushwagners verk, «Nigtlife», kom til rammebutikken i november, og kan derfor umulig stamme fra tyveriet begått av Pål Enger flere uker etterpå.», skriver Feydt i sin merknad til gjenopptakelseskommisjonen.

Politiet støtter kunsttyven



Forsvarsadvokaten er tydelig på at opplysningene vil ha stor betydning for Pål Enger, både for straffeutmålingen og erstatningsspørsmålet.

Påtalemyndigheten var enig med forsvarsadvokaten i hans merknader til kommisjonen og legger nå til grunn at begge de to Pushwagner-verkene ikke kan ha befunnet seg ved galleriet på gjerningstidspunktet.

Trykkene var nummererte og derfor enkle å spore tilbake til Fine Art.

«På denne bakgrunn støtter vi Pål Engers begjæring om at saken må gjenopptas.», skrev politiinspektør Dag Paulsen.

FORSVARER: Advokat Fridtjof Feydt. Foto: Jan Petter Lynau

I begynnelsen av mars i år vurderte gjenopptakelseskommisjonen saken og besluttet den gjenåpnet.

«Slik kommisjonen ser det, er det i etterkant av domfellelsen fremkommet nye bevis som tyder på at i alle fall ett av de aktuelle verkene ikke befant seg på Fine Art sitt lager på tidspunktet for tyveriet.», står det i beslutningen fra kommisjonen.

Kommisjonen: Uheldig



Kommisjonen mener derfor at Enger ikke skal dømmes for tyveri av 15 kunstverk og at straffeutmålingen må prøves på nytt.

«Det er klart uheldig at en rettskraftig dom bygger på et uriktig faktisk forhold. (…) samt at tilståelsesrabatten ble redusert som følge av at domfelte kun tilsto å ha stjålet fem kunstverk.», skriver kommisjonen, og konkluderer med at de nye bevisene kan resultere i en vesentlig mildere dom.

VG har vært i kontakt med kunsttyvens forsvarer. Han hadde ikke anledning til å kommentere saken siden han ikke hadde mottatt avgjørelsen fra kommisjonen.