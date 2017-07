Pågrepet i Dubai for å ha bestilt drap i Oslo – klager over fengselsoppholdet i Norge

Den 30 år gamle mannen blir utsatt for hyppige ransakelser, må ofte bytte celle og er isolert 22 til 23 timer i døgnet. Nå vurderes søksmål.

13. august 2012 ble Aqeel Shahzad (31) skutt og drept på en bensinstasjon på Ensjø.



To år etter ble en portugiser pågrepet i Nederland siktet for å ha skutt og drept Shahzad og for å ha forsøkt å drepe Shahzads venn.

I 2015 ble en 30 år gammel mann pågrepet i Dubai. Han er en del av en familie som knyttes til omfattende kriminalitet. Ifjor ble han utlevert fra Dubai og fengslet i Norge.

I et fengslingskjennelse fra Oslo tingrett går det fram at 30-åringen, som er siktet for å ha bestilt Ensjø-drapet, over lengre tid har meldt fra til fengselet om det han mener er uakseptable og ulovlige soningsforhold.

SIKTET: Denne 30 år gamle mannen er siktet for å ha bestilt drapet på Ensjø.

Ifølge kjennelsen er dette særlig begrunnet i at han har vært plassert på avdeling A ved Ringerike fengsel, som er en innkomst-avdeling, siden han ble fengslet første gang i Norge for ett år siden.

Da hadde han også sittet fengslet i Dubai i et år.

Det går fram av kjennelsen at mannen lever under slike forhold i fengselet:

• Isolasjon 22 til 23 timer i døgnet

• Svært begrenset kontakt med andre innsatte

• Hyppige ransakelser på cellen

• Må ofte bytte celle

• Ikke tilgang på skolegang

• Lite tilgang på besøk

– Ikke holdbart

28. juli i fjor ble mannen ilagt vedtak om delvis utelukkelse fra fellesskapet i fengselet, et vedtak han påklaget, men som ble opprettholdt av Kriminalomsorgen og som fortsatt gjelder overfor mannen. Kriminalomsorgen begrunner vedtaket med overhengende fluktfare.

Han har ifølge sin forsvarer, John Christian Elden, søkt flere ganger om overføring til andre fengsel, men har fått avslag på alle søknader.

DREPT: Aqeel Shahzad (31) ble skutt og drept på en Shell-stasjon på Ensjø i 2012. Foto: , Privat

I fengslingsmøtet fremholdt 30-åringen at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen var brutt. Retten kom til at restriksjonene ikke var ulovlig.

– En som bare sitter i varetekt er og skal regnes som en uskyldig person. Han skal behandles med verdighet og ha respekt for sitt privatliv. Dette er mye strengere for en som ikke er dømt for noe som helst. Ett år i isolasjon uten at retten har godkjent det, er ikke holdbart, sier Elden til VG.

Påtaleansvarlig for saken i Oslo politidistrikt, politiadvokat Christian Hatlo, holder kortene tett til brystet i saken. Han vil ikke svare på hvor mange personer som er siktet i saken, som nå er sendt til statsadvokaten for vurdering.

– Det blir interessant hvor mange som kommer til å havne på tiltalebenken. Vi har en mening, men statsadvokaten og Riksadvokaten kan ha en annen mening, sier han.

Når det gjelder fengslingsforholdene sier han at de er prøvd flere ganger i lagmannsretten og at det er Kriminalomsorgen som har vedtatt de strenge restriksjonene på bakgrunn av rømningsfare.

Statsadvokat Kristin Røhne ønsker ikke kommentere drapssaken overfor VG.

Vurderer søksmål

I fengslingskjennelsen står det at de strenge restriksjonene over svært lang tid, ikke kan innebære at mannen må løslates.

Tingretten skriver også at siktede har mulighet til å påklage vedtakene og reise søksmål, men at det ikke er gjort.

– Vi noterer den aktive oppfordringen tingretten kom med ved sist fengsling, men er redd slike søksmål tar for lang tid. Men siden fengslet ennå ikke har gitt seg, er det kanskje et søksmål som må til for at loven skal følges.

– Belastende

30-åringen ble pågrepet 21. juli i fjor og ble varetektsfengslet i fire nye uker fredag. Det er ikke tatt ut tiltale i saken, men ifølge kjennelsen vil dette skje snart.

FORSVARER: John Christian Elden forsvarer 30-åringen som lenge har klaget over fengselsforholdene. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Situasjonen oppleves naturlig nok svært belastende – tidsaspektet gjør belastningen tiltagende vanskelig, sier Elden.

Mannen, som ble etterlyst av norske myndigheter etter drapet på Ensjø 13. august 2012, landet på Gardermoen sammen med politiet 21. juli i fjor. Da hadde han vært fengslet i Dubai siden 1. september 2015. Ifølge advokaten var han ikke i Norge da drapet ble begått.

– Hvordan opplevde han fengselsoppholdet i Dubai?

– Å sitte i varetekt i Dubai er langt fra noen dans på roser, men hans situasjon i varetekt i Norge er langt mer belastende, på nær sagt alle måter, sier Elden.

I kjennelsen går det fram at retten legger til grunn av Kriminalomsorgen gjør kontinuerlig vurderinger av nødvendigheten av restriksjonene og forutsetter at mannen får nødvendig helsehjelp og at eventuelle skadevirkninger på grunn av isolasjonen vurderes av helsepersonell.

– Lokket i felle

VG skrev i 2015 at 30-åringen som ble drept for fem år siden kom til bensinstasjonen samme med en nær venn.

De to mennene hadde ifølge politiet avtalt å møte en kriminell på Shell-stasjonen denne sensommerkvelden.

Politiet mener at de tre skulle diskutere et kriminelt opplegg.

Men i stedet ble de to mennene ble lokket i en felle og en leiemorder var hyret inn for å drepe dem begge to, mener politiet. Leiemorderen skjøt og drepte Shahazad, mens vennen overlevde anslaget.

Den pågrepne 30-åringen er en nær venn av Imran Saber alias «Onkel Skrue». Saber er av politiet ansett for å være en kriminell på toppen av den kriminelle næringskjeden i Oslo og kjent for et jetsettliv med hyppige turer til utlandet og fancy utesteder.

Den 30 år gamle mannen drev våren 2011 en forretning i Oslo og politiet har knyttet ham til et tungt kriminelt miljø.

30-åringen som skal ha bestilt leiemordet er også siktet for å ha hatt en sentral rolle i en stor narkotikaliga som politiet på Lillehammer rullet opp i 2013 og i 2014.

– Han nekter skyld for hasjsiktelsen, sier Elden om denne saken.