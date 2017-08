Etter over en måned på rømmen er den voldssiktede mannen varetektsfengslet i fire uker. – Jeg er utrolig lettet, sier fornærmede i saken.

Onsdag skrev VG om «Lisa» på Østlandet, som levde på skjult adresse, etter at mannen hun hadde anklaget for drapsforsøk, grov vold, kidnapping og voldtekt hadde unnsluppet politiet.

Hun hadde kommet på krisesenter med store skader, og anklaget en navngitt og tidligere voldsdømt mann. Likevel ventet politiet over 30 timer med å forsøke å pågripe ham. Da var han for lengst borte.

Hennes advokater rettet sterk kritikk mot politiet for at de ikke gikk til umiddelbar pågripelse av mannen.

Samme dag VG publiserte saken ble mannen pågrepet. Torsdag ble han fremstilt for varetekt, siktet for grov kroppsskade, og fengslet i fire uker. Han erkjente ikke straffskyld.

Innrømmer at han slo

Det går fram at fengslingskjennelsen at mannen 30-årene innrømmet i fengslingsmøtet at han slo kvinnen med flat hånd et par ganger, men sier de større skadene hennes skyldes at hadde falt ned en fjellskråning. Forklaringene deres har store avvik.

Mannen anklaget også fornærmede for å ha provosert ham, og sier de begge har skyld i episoden. Dette fordi kvinnen kjenner ham og vet hvordan han reagerer.

Hans advokat, Knut Halvard Austad, vil ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Utrolig lettet



– Jeg er utrolig lettet. Det har vært et helvete å leve i frykt for hva han kan finne på, sier den fornærmede kvinnen til VG.

Hun har levd på en hemmelig adresse som den tidligere partneren ikke visste om. Mens hun har bodd her har hun knapt turt å bevege seg utendørs.

– Nå som jeg kan gå ut igjen kan jeg i hvert fall begynne å komme i gang med livet, sier hun.

