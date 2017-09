Overgrepstrend på chattetjenester: Bruker kynisk utpressingsmetode mot barn

I tre store overgrepssaker har modus til gjerningsmannen vært det samme: Få barnet til å sende intime bilder, for å så true med å publisere disse dersom de ikke utfører grove seksuelle handlinger med seg selv foran kamera.

Politiet over hele landet etterforsker slike saker - og de fornærmede er barn helt nede i 12-årsalderen.

Senest i begynnelsen av september ble en 27 år gammel mann dømt til 15 års fengsel for 74 seksuelle nettovergrep mot 53 tilfeldige jenter mellom 12 og 18 år.

I ti av sakene ble han dømt for voldtekt, for å ha truet jentene til å utføre seksuell omgang med seg selv - likestilt med samleie på en særlig krenkende eller smertefull måte.

– Det er et enormt omfang og handlingene er så grove. Han ville lage sin egen porno og truet dem til å begå disse handlingene, selv om de tryglet og ba om å få slippe, forteller koordinerende bistandsadvokat Christian Lundin, Advokatfirmaet Ness Lundin DA.

Russebussmetoden

Det startet med at 27-åringen møtte de fornærmede på chattetjenester på nettet. Etter hvert fikk han dem til å sende bilder av seg selv, ofte på Snapchat, der de var delvis avkledd.

Retten skriver at han utviklet «russebussmetoden», og kontaktet barn for å få tak i mest mulig seksualisert materiale.

De fornærmede har ifølge dommen forklart at de innledningsvis trodde tiltalte var 18 år, russ og med tilgang til russebuss. Han fremsto først vennlig, og de snakket om hverdagslige ting før kropp og utseende ble et tema.

Så truet han med å legge bildene ut på nettet, hvis de ikke gjorde det han krevde, som var å gjennomføre grove seksuelle handlinger eller seksuell omgang med seg selv på kamera.

I dommen fremgår denne truende tråden med meldinger som ble sendt til en av de fornærmede:

«kan dette legges online med navnet ditt? :P»



«man ser ansikt»

«folk kommer til å digge det...»

«sletter hvis jeg får se deg på cam i 10 min. hvis ikke får ALLE se bildet»,

«hva velger du?»

Dommeren skrev følgende om fremgangsmåten:

«Tiltalte var kynisk, hensynsløs og ufølsom i sin fremgangsmåte og atferd overfor de unge ofrene. For retten fremstår det som nevnt at fornedring og ydmykelse av jentene var et mål i seg selv, og at han likte makten og kontrollen han fikk over dem.»

– Politiet tok saken meget alvorlig og etterforsket den på en meget grundig og god måte. Det er takket være politiets gode arbeid at sakens omfang ble avdekket. Dessverre ble det avdekket at det var en rekke jenter som ikke lot seg identifisere, sier bistandsadvokat Lundin.

Etablert fremgangsmåte

Saken mot 27-åringen er ikke enestående av sitt slag. Politidistriktene og Kripos advarer mot utpressingsmetoden.

– De siste årene har vi hatt flere slike saker med utpressingsmodus, sier Lone Austad, politioverbetjent og leder for gruppen som etterforsker seksuelle overgrep på Romerike.

Hun påpeker at de fleste politidistrikter etterforsker eller har etterforsket saker med et slikt modus.

Bjørn-Erik Ludvigsen, politioverbetjent i Kripos, som jobber daglig med overgrepssaker mot barn på nett, sier det i lang tid har vært svært vanlig at gjerningsmenn tar i bruk en slik utpressing- og trusselmetode.

LOKKER OG LURER: Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos sier at det blir rått parti når voksne skal manipulere barn. Foto: Mattis Sandblad / , VG

– Barn gir fra seg ett bilde, og så blir det utnyttet til utpressing. Ofte er gjerningsmann kommet i posisjon slik at man er blitt Facebook-venner. Da har han kontroll over venner og familie og truer med å sende bildet til dem, noe som vil være en katastrofe for barnet, som da prøver å løse situasjonen. Barnet sender nye bilder, men tenker ikke over at disse også kan brukes til utpressing.

Han sier at å lokke, lure og true alltid har vært modus, men at dommen mot 27-åringen synliggjør hvor alvorlig samfunnet ser på slik atferd.

– I gåseøyne har overgrepene i denne saken «bare» skjedd over nettet, det er «bare» film og bilder, men jeg er veldig glad for at man har tatt på alvor at dette er bilder av noen, noen som bor et sted, har et navn og tenker på fremtiden, sier Ludvigsen.

Ekstrem belastning

Under rettsforhandlingene mot 27-åringen kom det fram at regimet ofrene hadde levd under hadde vært en ekstrem belastning.

Professor i psykologi, Svein Mossige, avga sakkyndig uttalelse i saken mot 27-åringen, for å beskrive konsekvensene for ofrene.

Tips fra Kripos Lær barna å si ifra. Barna må vite de kan og må snakke med sine foresatte hvis de føler seg utrygge eller bekymret på grunn av noe som har skjedd på nett.

Du må vite hvor barna er: Hvilke nettjenester bruker dine barn til å kommunisere med andre barn? Sett klare grenser for hvilke nettjenester dine barn får bruke.

Du må vite hvem nettvennene er: Snakk med barna om hvem de har kontakt med på nettet. Få barnet til å forstå at selv om de har blitt kjent med noen online, betyr det ikke at de vet hvem det er.

Hold personlig informasjon privat. Barn må vite at de ikke skal gi ut navn, alder, fødselsdato, adresse, telefonnummer, navnet på skolen og andre opplysninger sin til andre enn personer de kjenner.

Ikke del bilder eller video med fremmede.

«På lengre sikt vil helsemessige konsekvenser kunne være depressive symptomer, lav selvfølelse og suicidale tanker. (...) Skam, flauhet og opplevelse av egen skyld over situasjonen hører også med til nærliggende og umiddelbare problemer og kan bidra til at vedkommende ikke snakker med noen eller oppsøker hjelp.»

Flere alvorlige saker

I februar i år ble en 23 år gammel mann dømt for 32 seksuallovbrudd.

Han truet flere barn med å publisere seksualiserte bilder av dem dersom de ikke hadde seksuell omgang med seg selv på kamera. Et av barna etterkom ikke mannens krav, men å forsøke å få et barn til å bega seksuell omgang med seg selv er også straffbart.

En annen mye omtalt sak er en 22 år gammel mann som ble dømt til ni års fengsel for 135 voldtekter på nett over en periode på to år mot 28 fornærmede i alderen 12–18 år, der 15 av ofrene var under 16 år ved de første overgrepene.

22-åringen utga seg for å være jente og fikk gutter til å sende seksualiserte bilder av seg til ham. Deretter truet han dem til å publisere disse bildene på internett hvis ikke barna utførte seksuelle handlinger eller seksuell omgang med seg selv.

Guttene måtte blant annet ifølge dommen holde «show» for ham, noe som innebar at de begikk seksuelle handlinger basert på hans detaljerte instrukser. Disse kunne vare over en time.

«Tiltalte forklarte at da han oppdaget hvor «lett» det var å oppnå det han ønsket ved å fremme trusler, fortsatte han å gjøre dette, og det hele eskalerte også i omfang.» står det i dommen mot ham.

Skal straffes likt

Både bistandsadvokat Lundin og 27-åringens forsvarer, omtalte 15 års fengsel som en «streng» straff.

Tidligere i år stadfestet Høyesterett at voldtekt som går ut på å tvinge andre til å utføre seksuelle handlinger med seg selv straffes likt som andre former for voldtekt.

Høyesterett slo også fast at seksuelle overgrep over internett ikke generelt bør straffes mildere enn andre former for overgrep.

Hva gjør man?

Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna, sier veldig mange synes det er vanskelig å si ifra om nettovergrep fordi de føler skyld, ansvar og skam.

– Hva skal man gjøre hvis man havner i en ubehagelig chat?

KUTT KONTAKT: Thale Skybak i Redd Barna sier det er viktig å kutte kontakten.

– Kutt kontakt, blokker personen og snakk med en voksen man stoler på. Synes man det er vanskelig med foreldre så kan man snakke med en annen voksen som man stoler på, for eksempel helsesøster, sosiallærer på skolen eller en venn.

– Hva hvis man allerede har sendt et bilde?

– Det er viktig å snakke med en voksen. Man trenger ofte hjelp for å komme ut av det. Ha lav terskel for å si ifra om du er bekymret. Det er enda verre om man blir presset til å sende drøyere bilder, og dette er ofte en stor belastning for offeret. Man kan havne i en ond spiral som det er vanskelig å komme ut av. Det er viktig å vite at det aldri er barnet sin skyld, da er kanskje terskelen for å si ifra til en voksen lavere.

– Og hvis bildet er publisert?

– Slettmeg.no kan brukes hvis bildet er publisert et sted på nettet. De kan hjelpe med å fjerne bildet. Ellers kan man også tipse Kripos siden det handler om straffbare handlinger.