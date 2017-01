Oslo-psykiater siktet for befatning med overgrepsbilder av barn

En Oslo-psykiater i 50-årene har blitt pågrepet og siktet for befatning med store mengder overgrepsbilder av barn.

Fredag ettermiddag ble psykiateren fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

– Vi har pågrepet en mann og siktet ham for befatning med bilder som seksualiserer mindreårige over en lengre periode, sier politiadvokat Cecilie Gulnes ved Seksjonen for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til VG.

Siktelsen mot psykiateren i 50-årene omfatter nedlastning og oppbevaring av de aktuelle bildene.

Politiet: Oppbevarte materialet hjemme



Oslo-politiet ble varslet av Kripos om psykiateren og iverksatte egne undersøkelser som resulterte i pågripelse torsdag denne uken. Politiet har tatt omfattende beslag i saken, hovedsakelig lagringsmedier som nå vil bli gjennomgått og analysert.

Det er foreløpig uklart om noen av ofrene er norske.

Politiet mener psykiateren har lastet ned bildene og oppbevart dem hjemme – og ikke i arbeidstiden.

Psykiaterens forsvarer, advokat Heidi Ysen, ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Han ble fredag varetektsfengslet i fire uker.