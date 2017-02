Oslo-mann nekter å forklare seg om machete-trusler

Mannen truet betjeningen på Coop Mega i Nydalen etter en diskusjon om en tidligere hendelse i butikken.

Opptrinnet skjedde ved 13-tiden fredag, like etter at en egyptisk mann med machete gikk til angrep på en soldat utenfor Louvre i Paris.

– Vi har ingen holdepunkter for at det ligger noe religiøst motiv bak hendelsen, eller at det dreier seg om psykiatri, sier politifullmektig Anders Mørland

Mannen er siktet for trusler, og sitter fortsatt i arresten på politihuset. Han har nektet å forklare seg for politiet.

– Vi har likevel dannet oss et brukbart bilde av hendelsene. Såvidt politiet forstår, ble mannen konfrontert med en tidligere hendelse han var involvert i fra de ansatte. Det oppsto en diskusjon og så et basketak, der han trakk en stor kniv. Han fikk selv skader i en finger, men ingen andre ble skadet, sier Mørland.

Mannen er norsk statsborger, og skal være tidligere kjent av politiet. Forsvarer Petar Sekulic har snakket med klienten på telefon.

– Han erkjenner ikke straffskyld for hendelsen. Det er i alle fall ikke noe religiøst motiv, for å si det svært forsiktig.