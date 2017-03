Opplysninger til VG: David Toska tilbake på åpen soning

I mai i fjor ble Nokas-hovedmannen David Toska (41) overført til lukket fengsel i Bergen på grunn av et møte med Nokas-raneren Metkel Betew (38). Nå har 41-åringen fått en ny mulighet til åpen soning.

Etter det VG får opplyst, ble mesterhjernen bak Nokas-ranet nylig flyttet til avdeling D i Bergen fengsel, som er en åpen avdeling med lavere sikkerhetstiltak. Avdelingen ligger like utenfor ringmuren ved fengselet og legger vekt på at fangene får mulighet til kontakt med samfunnet igjen.

VG har vært i kontakt med avdelingen, men de ønsker ikke å kommentere saken av hensyn til taushetsplikten.

Hjernen bak dødsranet mot tellesentralen i Stavanger i april 2004 ble dømt til 20 års ubetinget fengsel i Høyesterett. Toska har sonet store deler av dommen ved lukket fengsel – men han ble på et tidspunkt overført til Lyderhorn overgangsbolig som et steg i tilbakeføringen til samfunnet.

Ordningen ga Nokas-raneren et betydelig mildere soningsregime og han fikk økt frigang og permisjoner – som han blant annet benyttet til studier og korte turer til familien i Oslo.

GAMLE KJENTE: David Toska og Metkel Betew har kjent hverandre i en årreke. Her er de avbildet under en åstedsbefaring i forbindelse med Nokas-rettssaken i Stavanger tingrett. Foto: NTB/SCANPIX

Skjebnesvangert møte



I slutten av mai i fjor tok ordningen slutt, og Toska ble brått overført til lukket fengsel i Bergen.

Årsak: Nokas-raneren Metkel Betew (38).

Den 38 år gamle norsk-eritreeren sto tiltalt i Oslo tingrett for brudd på vilkårene for prøveløslatelse etter forvaringsdommen fra Nokas-ranet. Påtalemyndigheten mente blant annet at Betew hadde hatt kontakt med personer fra ranslaget, noe han ikke hadde lov til.

Påtalemyndigheten visste imidlertid ikke at Betew hadde møtt Toska på restaurant Egon ved Jernbanetorget i Oslo sentrum, før Betew selv lettet på sløret i retten og fortalte om møtet.

Politiet ukjent om møte



– Betew innrømmet i sin forklaring at han også hadde hatt møter med David Toska. Det hadde ikke vi opplysninger om, uttalte statsadvokat Tormod Haugnes ved Rogaland statsadvokatembeter til NRK den gangen.

Forklaringen førte til at Kriminalomsorgen region vest nærmest umiddelbart tok grep rundt Toskas soningsforhold. Han hadde heller ikke lov til å møte noen fra ranslaget.

Nokas-hjernen hadde ikke vært åpen om sin kontakt med Betew overfor de ansatte ved Lyderhorn overgangsbolig i Bergen, og Kriminalomsorgen mener situasjonen kunne vært annerledes for Toska dersom han hadde fortalt om møtet.

MØTEPLASS: Det var her ved Egon restaurant i Oslo at Nokas-hovedmannen David Toska, og Metkel Betew traff hverandre og snakket sammen - uten lov. Foto: Göran Bohlin

Ifølge VGs opplysninger, ble dette også brukt mot ham i vedtaket om tilbakeføring til lukket fengsel.

Toskas forsvarer, advokat Øystein Storrvik, ønsker ikke å kommentere noen av VGs spørsmål til saken.

Slik er Toskas nye liv



I utgangspunktet hadde Toska muligheten til å begjære seg løslatt for første gang i slutten av august i fjor – tre måneder etter at han ble tilbakeført til lukket fengsel. Denne prosessen har nå stoppet opp, og det er uklart om når 41-åringen vil få en ny mulighet i prøve vilkårene for prøveløslatelse.

Ifølge Kriminalomsorgens hjemmesider, vil Toskas nye soningsliv på avdeling D i Bergen innebære at han må dele en bolig med inntil syv andre personer. Avdelingen, som er en såkalt frigangsavdeling for menn og kvinner, gir fri tilgang til enten skole eller arbeid utenfor området.

Hver enkelt innsatt må underskrive en kontrakt om rusfrihet, positiv innstilling til avdelingen og samarbeid med avdelingens ansatte. Brudd på regelverket fører til automatisk overføring til lukket fengsel.

I tillegg stilles en rekke krav til Toska og medfangene om at de må være motivert til å endre livssituasjonen og legge fortiden med kriminalitet bak seg. Alle må delta på avdelingens programvirksomhet som et ledd i forberedelsene til et nytt liv i det åpne samfunnet.

Nokas-Betew siktet i alvorlig straffesak



Betew ble dømt til gjeninnsettelse på forvaring i Oslo tingrett i juni i fjor. Avgjørelsen er anket og vil bli behandlet på nytt i Borgarting lagmannsrett i løpet av vinteren.

Nokas-raneren er også siktet for å ha bestilt drap på Toska-vennen Imran Saber, ransplaner mot en verditransport på fly og grove narkotikaforbrytelser. Han nekter straffskyld på alle punkter.

Vel 13 år etter norgeshistoriens største ran er 51 millioner kroner av utbyttet fortsatt ikke funnet.

I boken «Dødsranet» til de to prisbelønte journalistene Rolf J. Widerøe og Hans Petter Aas, kommer det frem opplysninger om at et stort kontantutbytte fra ranet er pakket ned i kasser og gjemt i et lokale på Østlandet.