Opplysninger til VG: David Toska soner hjemme

Nokas-hovedmannen David Toska (41) har snart sonet ferdig dommen etter norgeshistoriens største ran i Stavanger i 2004. Nylig ble 41-åringen overført til hjemmesoning i Bergen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Ifølge VGs opplysninger, bor hjernen bak dødsranet mot tellesentralen i Stavanger i vestlandsbyen og er underlagt flere strenge vilkår:

• Bestemte innetider som kontrolleres av Kriminalomsorgen.

• Krav til aktivitet, som for eksempel studier eller arbeid.

• Null kontakt med andre i Nokas-ranslaget eller noen i deres familier.

• Null kontakt med personer han vet eller bør vite er kriminelle.

Traff Metkel Betew på Oslo-restaurant



David Toska ble dømt til 20 års ubetinget fengsel i Høyesterett og har sonet store deler av dommen ved lukket fengsel i Bergen.

På et tidspunkt ble 41-åringen overført til Lyderhorn overgangsbolig som et steg i tilbakeføringen til samfunnet. Denne ordningen ga Nokas-hovedmannen et mer åpent soningsregime med blant annet økt frigang og permisjoner.

I mai i fjor ble Toska brått tilbakeført til lukket fengsel.

Årsak: Kriminalomsorgen region vest ble gjort kjent med at Toska hadde møtt Nokas-raneren Metkel Betew på restaurant Egon ved Jernbanetorget i Oslo.

Nokas-hovedmannen var den gangen kun noen måneder fra å kunne begjære seg prøveløslatt for første gang, men denne prosessen stoppet opp på grunn av tilbakeføringen til fengselet.

Les også: David Toska i motbakkeløp

Inn og ut – igjen



Toska ble sittende i lukket fengsel frem til begynnelsen av inneværende år, da han ble overført til avdeling D i Bergen. Denne avdelingen ligger like utenfor ringmuren ved fengselet og har vært 41-åringens hjem frem til han nylig fikk begynne å sone hjemme.

Hvor er pengene? 51 Nokas-millioner fortsatt borte

Hjemmesoningen er ansett å være den siste fasen før man kan begjære seg prøveløslatt, men det er uklart om når Toska vil få denne muligheten.

Toskas forsvarer, advokat Øystein Storrvik, ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.