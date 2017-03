«Onkel Skrue» tiltalt for kunstheleri

Imran Saber (38) er tiltalt for grovt heleri etter at han skal ha overlevert et stjålet Munch-litografi til en Vestfold-mann i 50-årene i april i fjor.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Ifølge tiltalen, overleverte Imran Saber, alias «Onkel Skrue», litografiet «Historien» av Edvard Munch til Vestfold-mannen i 50-årene på Majorstuen i Oslo 4. april i fjor.

Det aktuelle litografiet ble stjålet fra galleriet Nyborg Kunst AS 12. november 2009, og ble tatt i beslag i forbindelse med pågripelsen av de to mennene – samme dag som overleveringen fant sted.

Litografiet har en betydelig verdi, og påtalemyndigheten mener Saber visste at det var utbytte fra en straffbar handling.

Vestfold-mannen i 50-årene er også tiltalt for grovt heleri i straffesaken.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier «Onkel Skrues» forsvarer, Mona Danielsen, til VG.

BESLAG: Litografiet «Historien» av Edvard Munch ble stjålet fra et galleri i Oslo i 2009. Nå er litografiet tilbake til sin rette eier, ifølge politiet. Foto: Politiet

– En alvorlig sak

– Det er et litografi som ble stjålet i 2009 og som har vært borte siden den gang. I 2009 ble litografiet taksert til å ha en verdi på to millioner kroner, men takseringen i dag har en lavere verdi, cirka 800.000 kroner, sier politiadvokat Line Presthus ved Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til VG.

Årsaken til verdifallet på litografiet skyldes markedet og hva potensielle kjøpere er villig til å betale, ifølge politiadvokaten.

– Det er ikke bare et litografi. Edvard Munch har en nasjonal og historisk betydning. Vi synes det er en alvorlig sak og at det er svært viktig at litografiet ble gjenfunnet og kom tilbake til sin rette eier. Det er bra, sier Presthus.

Rettssak utsatt

Hovedforhandlingen i straffesaken var berammet til tirsdag denne uken, men problemer med stevning av den tiltalte Vestfold-mannen i 50-årene gjorde at saken ble utsatt.

– Vi startet i god tid, men vi har ikke lyktes med å få stevnet ham. Og så lenge stevningen ikke er lovlig forkynt, så kan vi ikke bevise at han er kjent med tidspunktet for hovedforhandlingen – og da vil han ikke møte, sier politiadvokaten.

– Saken vil derfor berammes på nytt til et senere tidspunkt.

Vestfold-mannens forsvarer, Ellen Holager Andenæs, ønsker ikke å kommentere saken – ei heller spørsmålet om straffskyld.