Politiet har nå løslatt de to tyske statsborgerne som ble pågrepet etter at 58 år mann døde på øya Ombo søndag.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Nye opplysninger fra obduksjonen, samt informasjon fra taktisk og teknisk etterforskning, gjør at politiet i Rogaland mener det ikke er grunnlag for å mistenke at dødsfallet til den 58 år gamle tyske turisten på Ombo skyldes en straffbar handling.

– Det betyr at det ikke lenger er grunnlag for å framstille en tysk 55-åring for varetektsfengsling i Stavanger tingrett i dag, sier Erik W. Rand, påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt i pressemeldingen.

Politiet ble varslet av akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) klokka 04 søndag morgen om at en mann var funnet død i tilknytning til en hytte i Jørstadvågen på øya Ombo nord for Stavanger.

Det var helsepersonell på stedet som vurderte dødsfallet som mistenkelig og som derfor valgte å varsle politiet.

Ombo er en øy nord for Stavanger. De tre mennene bodde på en hytte som ofte leies ut til tyske fiskere.