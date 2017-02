«Olivenolje» var flytende testosteron

Tollerne på Gardermoen stusset over at flasken med olivenolje kom fra Kina. Det viste seg at væsken var flytende testosteron.

Beslaget kunne ved første øyekast se ut som helt vanlig olivenolje. På etiketten var flasken til og med merket med «Premium extra virgin olive oil».

TESTOSTERON: Ikke ulikt olivenolje, men flasken viste seg å inneholde noe annet. Foto: , Tolletaten

Men da tollerne tok en nærmere kikk på innholdet i plastflasken, viste det seg at det var flytende testosteron, skriver Romerikes Blad.

Mye fra Kina



– Pakken kom med en kurérforsendelse fra Kina. Når vi jobber er vi oppmerksomme på avsender, og spesielt avsenderland. At vi får mye ulovlige produkter fra Kina, er ikke noen hemmelighet, forteller seksjonssjef ved tollvesenet på Gardermoen, Thor Gjermund Fredriksen, til avisen.

Testosteron * Hos mannen dannes testosteron i spesialiserte celler i testiklene. * Utgangspunktet for produksjonen av testosteron er kolesterol. * Testosteron og preparater med testosteronvirkning er også brukt som doping i idrett og kroppsbygging. * Dosene som brukes, er gjerne 10–50 ganger høyere enn det som benyttes ved medisinsk behandling av testosteronmangel. * Dermed stopper testiklenes produksjon av testosteron og spermier opp, siden hypofysens utskillelse av naturlige hormoner undertrykkes. * I tillegg er slikt misbruk av testosteron forbundet med toksiske effekter på lever, økt risiko for hjerte- og karsykdommer, og kan føre til psykiske forstyrrelser, aggressiv atferd, depresjoner og psykotiske reaksjoner. (Kilde: Store medisinske leksikon, Jens Petter Berg, UiO)

Da tollerne åpnet pakken, var det meste deklarert som malingsprodukter. Men den aktuelle flasken var deklarert som olivenolje, ifølge Tollvesenet på Twitter.



Fredriksen forteller at tollerne gjenkjente sendingens innhold som doping og testosteron.

Gjør ofte dopingbeslag



Beslaget ble gjort 16. januar, og en mann som bor i Buskerud antas å være mottakeren av pakken og den spesielle olivenolje-flasken.

Ifølge Tolletatens årsstatistikk for 2016, ble det gjort 2200 beslag av dopingmidler og farmasøytiske preparater i fjor. Det største beslaget av dopingmidler var på 24000 enheter og ble gjort på Kongsvinger.

Fredriksen forteller at de ofte gjør beslag av doping for tiden - også på Gardermoen.

– Ja, hver eneste dag. I fjor tok vi nærmere 400 beslag av dopingpreparater i en eller annen form her på Gardermoen, sier Fredriksen til rb.no.