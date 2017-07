Odd Raymond Olsen, syvbarnsmor og 20-åring dømt for båldrapet

Odd Raymond Olsen (36) er dømt til 20 års fengsel for drapet på Nils Olav Bakken. En kvinne (44) og hennes sønn (20) er begge dømt til 19 års fengsel.

Fredag 2. september i fjor ble Nils Olav Bakken (49) drept på en skogsvei i Søndre Land. Han ble funnet sterkt forbrent i et bål.

Nå er Odd Raymond Olsen dømt til 20 års fengsel, mens syvbarnsmoren og hennes sønn er dømt til 19 års fengsel for drapet.

Dro på ferie: Slik ble de avslørt

Bakken ble knivstukket flere ganger av Olsen før han ble dynket med bensin og påtent. Tingretten mener at mor og sønn medvirket til dette.

– Klar hovedmann

Tingretten omtaler Olsen som en «klar hovedmann»:

«Olsen er den som utførte direkte de handlinger som førte til døden. Og slik retten ser det var det fra et tidspunkt for Olsen hensikten at Bakken skulle dø. Selv om retten ikke har konstatert at drapet var planlagt foreligger det et element av planlegging slik at drapet ligger nært opp til grensen for planlagt drap. Retten finner at disse momentene samlet må medføre at han får en noe strengere straff enn de to andre tiltalte.»

Alvorlig handling

I retten forklarte de tre tiltalte at de hentet Bakken i bilen den kvelden for å snakke med ham om en påstått alvorlig handling de tre mente Bakken hadde begått mot en av deres nærstående.

De ønsket alle at Bakken skulle innrømme denne alvorlige handlingen.

Retten skriver at de mener at drapet er begått med overlegg, noe som innebærer at drapet på Bakken var en overveid handling.

Olsen erkjente straffskyld for drap, mens mor og sønn nektet. Alle tre nektet for at drapet på Bakken var planlagt.

Sint på Olsen

Etter at aktor Thorbjørn Klundseter hadde lagt ned påstand om 20 års fengsel for alle tre, uttalte syvbarnsmoren til VG at hun var sint på Olsen, som hun tidligere hadde et kjæresteforhold til.

Olsen hevdet i retten at han spurte 20-åringen og syvbarnsmoren «skal vi ta'n» og at han da mente å drepe da han satt oppå Bakken. Dette nekter mor og sønn for.

– Hva har du sagt til Odd Raymond om dette?

– Jeg er så sint på ham for det. Han må forholde seg til deg han vet han husker, men han husker ikke. Han må ikke si ting han faktisk ikke husker, sa hun til VG.

Aktor Klundseter kalte drapet for en ren hevnaksjon i sin prosedyre og var klar på at t smerten Bakken må ha følt da han ble påtent, er langt utenfor hva man forestille seg.