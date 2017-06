Odd Raymond Olsen (36) innrømmer: Tente på og drepte Nils Olav Bakken (49)

I detalj har drapstiltalte Odd Raymond Olsen (36) fortalt politiet hvordan han knivstakk og brant Nils Olav Bakken (49) til døde.

I avhør har han også sagt at han skvatt da han så Bakken, i levende live, i full fyr på den øde skogsveien i Søndre Land.



Olsen, som fylte en kanne med bensin før det fatale møtet med 49-åringen, avviser imidlertid at drapet var planlagt, men forklarer at det var et mål at han skulle dø fort da det først ble begått.

– Det oppsto en situasjon på stedet som resulterte i det tragiske utfallet vi fikk. For min klients del blir det avgjørende for straffeutmålingen om retten kommer til at det forelå planlegging som eventuelt vil medføre en strengere straff, sier Olsens forsvarer, Per Espen Eid til VG.

En syvbarnsmor (44) og hennes sønn (20) er tiltalt for drapet sammen med Olsen. De nekter straffskyld for drap.

To måneder på rømmen

3. september i fjor fikk politiet på Dokka melding om et likfunn på en øde skogsvei i Søndre Land kommune.

Politiet rykket ut og fant et lik som etter obduksjon skulle vise seg å være Nils Olav Bakken (49).

Han ble funnet drept i et bål like ved veikanten og var svært ille tilredt. Obduksjonsrapporten skulle vise at skjelettet var forkullet.

Under kroppen hans fant politi grønn plast, som trolig var en kanne som kan ha inneholdt brennbar væske. Like ved funnstedet ble det funnet bilspor, samt mørke blodspor i veien.

Det gikk så hele to måneder før politiet siktet tre gjerningspersoner. Da hadde politiet foretatt flere hundre vitneavhør, tekniske undersøkelser og innhentet overvåkingsbilder fra blant annet en Shell-stasjon på Dokka.

DREPT: Ifølge en fersk tiltale drepte tre personer Nils Olav Bakken (49) på en skogsvei i Søndre Land. Foto: , Privat

Tiltale

De fant ut at en nå 44 år gammel småbarnsmor, hennes 20 år gamle sønn og Olsen, var de som hadde tatt med seg Bakken ut i skogholtet to måneder før.

Politiet hadde også hatt de tre personene under kommunikasjonskontroll, ifølge VGs opplysninger.

Nå er alle tre tiltalt for drapet.

Ifølge Olsens egen forklaring stakk han Bakken flere ganger, dynket ham med bensin og tente på.

Ifølge tiltalen mot de tre, skal 20-åringen ha lagt offeret i bakken. Mens Bakken lå nede, satte Olsen seg på offeret, ifølge statsadvokaten. Den 44 år gamle kvinnen skal deretter ha holdt Bakken fast i benene, mens 20-åringen holdt ham i armen, ifølge tiltalen.

Deretter forsøkte eks-paret å stripse offeret, mener påtalemyndigheten – før kvinnen skal ha stukket Bakken i hånden. Ifølge Olsens egen forklaring stakk han Bakken flere ganger i overkroppen.

Olsen har forklart i avhør at Bakken var i live da han ble dynket med bensin og tent på.

Overvåkingsbilder fra en Shell-stasjon på Dokka viser at 35-åringen plasserer en grønn kanne med bensin i bagasjerommet på bilen.

Dro til skogs

I avhør forklarte at Olsen at årsaken til at de dro opp til skogen, var for å finne en løsning på en konflikt. Olsens ekskjæreste, den 44 år gamle kvinnen, skal ha ment at Bakken hadde utsatt en person i hennes nære krets for en krenkende handling.

Under praten mellom kvinnen og Bakken, skal det ifølge Olsen ha oppstått krangling. Bakken skal ha prøvd å gripe fast i armen til den 44 år gamle kvinnen. Da tok Olsen og kvinnens sønn, 20-åringen, grep om Bakken og la ham i bakken, mener politiet.

Olsen sier han spurte Bakken om han var redd for å dø, noe 49-åringen sa han alltid hadde vært. Olsen sa at det var stor sjanse for at han ville dø nå, ifølge hans forklaring.

FUNNET HER: På denne øde skogsveien ved Totjern i Søndre Land, ble Nils Olav Bakken funnet drept og forbrent i et bål. Nå er tre personer tiltalt for drapet Foto: Helge Mikalsen , VG

Skvatt

Olsen sa i avhør at han ikke tenkte så mye da han utførte dødsvolden med kniv.

35-åringen forklarte til politiet at han utførte knivvolden slik at han var sikker på at

49-åringen skulle dø fort og at han ikke skulle lide.

Olsen har forklart at han og 20-åringen dro Bakken i hver sin arm ut i grøften og opp i en skråning.

Olsen sier at han ba 20-åringen hente bensinkannen, før han selv helte på bensin over Bakken flere ganger og lot det trekke inn. Deretter helte han en stripe bensin etter seg, og tente på slik at det ikke skulle brenne der de selv sto, forklarte han.

Etter å ha tent på stripen, rullet Bakken ned mot veien og ble liggende litt i grøften. Deretter satte han seg på kne mens han var i flammer, forklarte 36-åringen, som sier han skvatt litt da han så dette.

Han hadde aldri vært borti lignende før, og fortalte i avhøret at man skulle tro at fornærmede var «ferdig» etter å ha blitt knivstukket.

Jacob Ringsrød, som forsvarer den tiltalte 20-åringen, sier at hans klient har en annen forklaring på hva som skjedde.

- Han synes saken er helt forferdelig. Han sier han ikke har tatt livet av fornærmede og tenkte aldri at liv skulle gå tapt der oppe, verken før de dro opp til Veståsen eller da de var der oppe. Han sier han har ikke hatt befatning med bensinkannen oppe på, den ble innkjøpt til helt andre formål. Derfor synes han det er feil at han skal straffes for drap, sier Ringsrød til VG.

BODDE HER: I dette huset, ikke langt unna sentrum i Dokka, bodde Nils Olav Bakken. Foto: Geir Olsen , VG

Får bistandsadvokat

Rettssaken starter 19. juni i Gjøvik tingrett.

Siden september i fjor har Bakkens halvsøsken kjempet for å få Sigurd Klomsæt som deres bistandsadvokat. Etter flere rettsrunder med anker og avslag fra domstolen, vant Bakkens halvsøsken fram 1. juni i Eidsivating lagmannsrett.

Alfred Hoel har uttalt at han har hatt det beintøft etter drapet.

– Det kom som et sjokk at Nils Olav ble drept, og sjokket har blitt større og større etter hvert som mer og mer om drapet har kommet fram i media. Det virker jo som en ren henrettelse. Med måten drapet er gjort på, er det ikke lett å takle, sa Hoel, som fortalte at han har hatt perioder hvor han har slitt og vært borte fra jobben på grunn av drapet.

Lagmannsretten kom til under tvil at man av hensynet til Bakkens ettermæle, oppreisningskrav fra halvsøsknene, sakens art og halvsøsknenes påkjenninger, at det foreligger særlige forhold som tilsier at Hoel og halvsøsteren Christina M. Wintergarden har behov for advokat.