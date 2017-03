Ny storoffensiv: Politiet lurer pedofile med ny metode

Ved hjelp av en ny lokkemetode, skal politiet både skremme og avsløre pedofile som laster ned overgrepsmateriale.

– Folk laster ned slike videoer og bruker det – helt ærlig – som «onanimateriale». Nå er det på tide at folk tar innover seg at de ikke er usynlige på disse nettverkene, sier politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos' avdeling for seksuallovbrudd.

Han har selv tatt initiativet til Europol-aksjonen, som startet fredag forrige uke. Her bruker politi over hele Europa et «agn» for å komme på sporet av pedofile.

– Skremmende og ubehagelig

Den nye metoden går ut på at politiet laster opp filer på et fildelingsnettverk med navn som er interessante for folk som er seksuelt interessert i barn.

– «5 year old kiddie blowjob» er for eksempel et typisk navn på en fil som en pedofil ville lastet ned, sier Ludvigsen.

Når personer laster ned disse filene fra et såkalt «Peer-2-peer»-nettverk, tror de at de laster ned overgrepsmateriale. I stedet, så er det en video av politiet som dukker opp på skjermen.

Her stirrer politiet inn i kamera og forteller at de nå kan ha opplysninger som IP-adresse, søkehistorikk, i tillegg til en oversikt over nedlasterens delte filer.

– Hadde det vært jeg som lastet ned filer av barn som voldtas og misbrukes, og jeg hadde fått opp en video av en politimann som sier at han kan finne meg. Da ville jeg nok synes at det er både skremmende og ubehagelig, ja, sier politioverbetjenten.

«Paradigmeskifte»

Disse opplysningene kan nemlig brukes til å opprette en sak og potensielt straffeforfølge nedlasteren.

– Dette er et paradigmeskifte i hvordan vi forholder oss til dette. Siden de kan finne filer, så kan de finne våre filer, og kan de finne våre filer, så kan vi finne dem, sier Ludvigsen.

I videoen henviser også politiet til ulike sider hvor pedofile kan oppsøke hjelp.

Mens VGTV intervjuer politioverbetjenten kommer han på sporet av flere nedlastere.

– Det vi ser her er at denne filen blir lastet ned av brukere i en rekke forskjellige land, inkludert Norge akkurat nå. Her kan vi hente ut informasjon til å lage straffesaker, og oversende informasjonen til politikontorene hvor nedlasterne holder til, sier Ludvigsen.

