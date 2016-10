Ny kjæreste: «Hun hadde barn, ikke mat og ingen penger. Jeg syntes kjempesynd på henne»

ARENDAL (VG) En ny mann som datet lurelegen sier han har brukt rundt 150.000 kroner på å betale husholdningen hennes. Nå anmelder han.

– Jeg snakket med henne klokken 11 – rett før hun ble pågrepet. Tidligere på dagen fikk jeg meldinger fra henne om at hun skulle i et møte hos politiet, forteller en av mennene som lurelegen har flørtet heftig med de siste ukene.

VG har de siste dagene omtalt den bedragerisiktede kvinnen i 30-årene, som stadig blir siktet for nye forhold. Klokken 11.17 torsdag formiddag ble hun pågrepet i en leilighet i Kristiansand etter at politiet hadde fått opplysninger om hvor hun befant seg. Politiet hadde da forsøkt å få tak i henne i flere dager.

Kvinnen ble avhørt i går kveld frem til 22.30, og blir fremstilt for fengsling i Aust-Agder tingrett i løpet av ettermiddagen. Da vil hun bli fremstilt for de nye siktelsene i saken. De siste dagene er det flere nye ofre som har anmeldt henne etter at de mener å ha blitt bedratt av kvinnen.

Falt for henne



– Jeg har blitt så rundlurt. Jeg har skrevet tusenvis av meldinger til henne. Jeg har lest gjennom meldingene i dag for å se om jeg burde ha forstått det, men jeg klarer ikke å se hvor jeg skulle ha reagert. Hun hadde et svar på alt, forteller mannen, som ber om å få være anonym.

Han ble kjent med kvinnen i januar etter at de fikk match på Tinder. Den siste halvannen måneden har de hatt et nært forhold. Torsdag leste han imidlertid VGs artikkel om 32-åringen som sa opp jobben på grunn av lurelegen.

– Jeg ble helt paff da jeg forsto at hun hadde en annen kjæreste. Det er helt utrolig at vi ikke har møttes. Jeg ringte ham i kveld og vi fikk en god prat, forteller mannen.

Han sier han har lånt bort rundt 150.000 kroner til lurelegen. Han har flere ganger krevd å få pengene tilbake og torsdag var siste frist for kvinnen til å ordne opp.

– Hun fortalte meg at hun hadde mistet legelisensen, fordi hun hadde gitt resepter til venner som virkelig trengte det og ikke fikk hjelp av sin ordinære lege. Hun sa også at hun ble presset for penger av medlemmer fra den gamle Tveita-gjengen. Hun hadde barn, ikke mat og ingen penger. Jeg syntes kjempesynd på henne, forteller mannen.

Fortvilet sørlandskvinne: Lurelegen fjernet spiralen min

VG har tidligere omtalt at lurelegen vant en budrunde på en villa til 20 millioner kroner i Vestfold. Hun rakk også å skrive under kontrakten før det ble klart at hun ikke hadde finansiering.

– Jeg fikk vite at hun hadde kjøpt huset til meg og henne. Jeg fikk også en SMS fra moren hennes hvor det sto at hun hadde hørt vi skulle flytte sammen og at hun gledet seg til å se meg, fordi hun hadde hørt så mye om meg. Hun må ha fått noen andre til å skrive denne meldingen, forteller mannen.

Han forteller at han ble veldig glad i den bedragerisiktede kvinnen. Torsdag ringte han til kvinnens ekte far.

– Han kjente meg ikke, forteller mannen.

Mannen sier forholdet nå vil bli anmeldt til politiet.

Flere Facebook-grupper

Politiavhøret med den bedragerisiktede kvinnen pågikk utover kvelden torsdag. Ifølge forsvareren er hun foreløpig ikke presentert for en ny siktelse som inkluderer alle forholdene som er anmeldt de siste dagene.

– Hun er avhørt om fire tidligere forhold. Vi må vente og se hva de sikter henne for, sier forsvarer Ole Devold til VG.

Det er opprettet hele tre Facebook-grupper hvor personer som mener de er ofre for lurelegen forteller sine historier. Hver eneste dag den siste uken har politiet mottatt nye anmeldelser.

– Jeg kan kun forholde meg til den opprinnelige siktelsen. Her har hun erkjent alle forhold. Jeg er klar over at politiet etterforsker nye saker, men de vil jeg ikke uttale meg om, sier han.

VG har vært i kontakt med den bedragerisiktede kvinnen, men hun ønsker ikke å uttale seg til oss.